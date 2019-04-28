Мухтар Аблязов: Назарбаев – нелегитимный правитель
- 28.04.2019, 12:34
Казахский оппозиционный политик обратился к согражданам.
Казахский оппозиционный политик, лидер ДВК, предприниматель и экс-министр Мухтар Аблязов записал в «Фейсбуке» видеообращение к соотечественникам:
«Дорогие казахстанцы!
Я хочу обратиться к вам с призывом объединиться!
30 лет режим Назарбаева отнял у нашей страны, у вас, у меня.
Мы упустили возможность стать процветающим государством. Наши национальные богатства служили все это время обогащению одной семьи, кучке предателей, которые никогда не думали о народе. Я призываю вас стать хозяевами нашей страны. Объединиться и действовать!
Никакие манифесты и референдумы не изменят ничего, пока народ не начнет протестовать на площадях и улицах своих городов.
Больше года сторонники Демократического Выбора Казахстана сопротивляются произволу режима Назарбаева, участвуя в мирных акциях и митингах. Благодаря активной борьбе простых казахстанцев, в Европарламенте, ПАСЕ (ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ), ОБСЕ, ООН, Государственном Департаменте США, прозвучали требования к руководству Казахстана — соблюдать права человека. В отношении чиновников, нарушающих права человека, депутаты ПАСЕ предложили применить санкции на основе закона Магнитского.
Назарбаев — нелегитимный президент. Он пришел к власти в 1989 году и 30 лет удерживает ее мошенническим путем.
Мы не признаем изменений в Конституцию, которые он вносил все эти годы.
1 мая в час дня мы выходим на общеказахстанский митинг, чтобы высказать свои требования.
Нур-Султан — не моя столица!
Токаев — не мой президент!
Дарига — не мой спикер!
У нас есть выбор!
Мы против строительства атомных электростанций!
Назарбаев 9 июня хочет окончательно превратить Казахстан в монархический султанат. Передать власть дочери Дариге через нелегитимные выборы. Только массовые протесты остановят этот произвол!
Я обращаюсь к каждому из вас: объединяйтесь ради спасения Казахстана и будущего детей! Ради того, чтобы вернуть утраченные возможности. Ради жизни без полицейского и судебного произвола. Мы построим демократическое государство с парламентской формой правления, без должности президента.
1 мая. В час дня. Встречаемся на площадях и улицах страны!»