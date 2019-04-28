Мухтар Аблязов: Назарбаев – нелегитимный правитель 28.04.2019, 12:34

Мухтар Аблязов

Фото: Facebook

Казахский оппозиционный политик обратился к согражданам.

Казахский оппозиционный политик, лидер ДВК, предприниматель и экс-министр Мухтар Аблязов записал в «Фейсбуке» видеообращение к соотечественникам:

«Дорогие казахстанцы!

Я хочу обратиться к вам с призывом объединиться!

30 лет режим Назарбаева отнял у нашей страны, у вас, у меня.

Мы упустили возможность стать процветающим государством. Наши национальные богатства служили все это время обогащению одной семьи, кучке предателей, которые никогда не думали о народе. Я призываю вас стать хозяевами нашей страны. Объединиться и действовать!

Никакие манифесты и референдумы не изменят ничего, пока народ не начнет протестовать на площадях и улицах своих городов.

Больше года сторонники Демократического Выбора Казахстана сопротивляются произволу режима Назарбаева, участвуя в мирных акциях и митингах. Благодаря активной борьбе простых казахстанцев, в Европарламенте, ПАСЕ (ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ), ОБСЕ, ООН, Государственном Департаменте США, прозвучали требования к руководству Казахстана — соблюдать права человека. В отношении чиновников, нарушающих права человека, депутаты ПАСЕ предложили применить санкции на основе закона Магнитского.

Назарбаев — нелегитимный президент. Он пришел к власти в 1989 году и 30 лет удерживает ее мошенническим путем.

Мы не признаем изменений в Конституцию, которые он вносил все эти годы.

1 мая в час дня мы выходим на общеказахстанский митинг, чтобы высказать свои требования.

Нур-Султан — не моя столица!

Токаев — не мой президент!

Дарига — не мой спикер!

У нас есть выбор!

Мы против строительства атомных электростанций!

Назарбаев 9 июня хочет окончательно превратить Казахстан в монархический султанат. Передать власть дочери Дариге через нелегитимные выборы. Только массовые протесты остановят этот произвол!

Я обращаюсь к каждому из вас: объединяйтесь ради спасения Казахстана и будущего детей! Ради того, чтобы вернуть утраченные возможности. Ради жизни без полицейского и судебного произвола. Мы построим демократическое государство с парламентской формой правления, без должности президента.

1 мая. В час дня. Встречаемся на площадях и улицах страны!»