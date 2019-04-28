Назаров приедет в Нур-Султан поболеть за Беларусь 2 28.04.2019, 13:00

Андрей Назаров

ФОто: nhl.com

У спортсмена старые счеты с тренером Литвы.

Сборную Литвы называют самой слабой командой чемпионата мира в нашем дивизионе, но в ее составе есть люди, на которых стоит обратить внимание. И речь не только о 40-летней звезде Дайнюсе Зубрусе, о котором мы уже писали (раз, два). Есть интересные персонажи и в тренерском штабе. Прошлой осенью прибалтов возглавил канадский специалист Даниэль Лакруа. За свою карьеру он провел 188 матчей в НХЛ и запомнился отнюдь не классными шайбами. Лакруа был суровым хоккеистом и частенько в ход пускал в кулаки. А в 1998 году поучаствовал в одной из самых жестких драк в историй НХЛ, которую до сих пор вспоминают в прессе, пишет tribuna.com.

Лакруа родился в 1969 году в Монреале и поначалу играл за команды «Оттава Фронтельерс» и «Грэнби Бизонс» в юношеских хоккейных лигах. В 1993 году он впервые дебютировал в НХЛ в составе «Рейнджерс», позже оказался в «Бостоне», но это были нестабильные появления на льду. По-настоящему Даниэль заиграл в лучшей лиге планеты лишь в сезоне-1996/97, когда провел за «Филадельфию» 74 матча и дошел с ней до финала, где «летчики» уступили «Детройту» (0:4).

Лакруа забрасывал в НХЛ крайне редко (11 шайб в 188 матчах), но зато любил подраться. В 1994-м, играя за «Бостон», он помахался с российским хоккеистом «Филадельфии» Владом Бульиным.

Через пару лет едва не раздел на площадке форварда «Оттавы» Дэнни Ламберта.

А в 1998 году произошла настоящая дичь. В апреле «Флайерз» отправились в гости к «Тампе-Бэй» – самой слабой команде Атлантического дивизиона. Игра проходила под диктовку гостей и все шло к тому, что будет разгром хозяев. В третьем периоде в центре площадки возникла реальная заварушка.

Все началось в какой-то толчее. Лакруа попытался успокоить буйного игрока «Тампы» Сэнди МакКарти, но тут же подъехал Андрей Назаров, первый российский тафгай в НХЛ, и Даниэль сцепился с ним. Когда Лакруа на мгновение отвлекся от своего визави, Андрей сразу ударил его крагой в лицо и понеслась. «Грязный Наз» сложил Даниэля за несколько секунд, разбив ему в кровь лицо. Поднявшись на ноги, Лакруа бросился с кулаками на Дарси Такера, но канадца догнал все тот же Назаров, бросился на него со спины и продолжил гасить упавшего на колени Даниэля. Но и это было не все. К спаррингующим подъехал Такер и вновь начал махаться с Лакруа. Все происходящее на площадке «Амали-Арена» было похоже не на хоккей, а на дворовое побоище. Кровь была буквально везде – и на свитерах хоккеистов, и на льду. Матч в итоге завершился победой «Флайерз» 6:1, а Лакруа, как писала американская пресса, после игры наложили боле 40 швов. Вот тот момент. Особо впечатлительным лучше не смотреть.

Ситуация вывела из себя звезду «Флайерз» и НХЛ Эрика Линдроса. Дошло до того, что он решил поговорить с Назаровым по душам на автостоянке возле ледового дворца. И когда россиянин возвращался к машине, его окружила группа хоккеистов «Филадельфии».

– Их было шестеро, и я почувствовал, что они могут наброситься на меня, – вспоминал Назаров. – Могло выйти так, что один был бы против шести. Я сказал, чтобы оставили все для льда. Если хотите меня, то попробуйте справится со мной на льду.

Больше всех ситуация на парковке разозлила менеджера «Тампы» Фила Эспозито. Он рассказал прессе, что эта заварушка до смерти напугала девушку Назарова и довела ее до слез. Эспозито был уверен, что данный конфликт должен рассмотреть Департамент безопасности НХЛ. В ответ на реплику функционера «Тампы» Линдрос сказал, что рассматривать там нечего, и назвал Назарова трусливым.

Никакого продолжения этой истории не последовало. Лакруа после этого сезона постепенно начал выбывать из серьезного хоккея – поездил по американскому минору, сгонял в Англию и в 2002-м закончил карьеру в «Атлантик Сити» из Хоккейной лиги Восточного побережья. Даниэль сразу же перешел на тренерскую работу. В 2006-м он устроился ассистентом главного тренера в «Айлендерс», и в этом качестве проработал в разных клубах НХЛ до 2018 года. В нынешнем сезоне он был главным в немецком «Кельне», а с октября прошлого года начал параллельно тренировать сборную Литвы.

Назаров, насобиравший 146 боев в НХЛ, после драки с Лакруа еще шесть лет выступал за океаном, а потом вернулся доигрывать в Россию. В 2005-м он совершил камбэк в НХЛ, провел два матча за «Миннесоту» и закончил карьеру. А позже сделал себе неплохую карьеру в КХЛ. За 10 лет он успел поработать с «Витязем», «Трактором», «Барысом», «Северсталью», «Донбассом», СКА и «Нефтехимиком». Показывал странные жесты Фетисову и едва не подрался с болельщиками минского «Динамо». С декабря прошлого года он официально безработный.

Несмотря на то, что легендарный махач состоялся больше 20 лет назад, его всего равно вспоминает пресса. Однажды Назаров сказал, что за 13 лет, проведенных в США, была всего лишь одна драка, один эпизод, в котором он был не прав. И это та самая драка с Лакруа.

– Выступал я тогда за «Тампу» и в ходе матча с «Филадельфией» излишне жестко сыграл сначала с Эриком Линдросом, а потом и с его телохранителем Даниэлем Лакруа, – говорил Назаров. – Филадельфийцы затаили обиду. И после матча на стадионной парковке все самые крепкие ребята «Флайерз» – если не ошибаюсь, Лакруа, главный боец клуба Дэн Кордик и еще несколько человек – устроили словесную разборку. Причем на глазах у обычных болельщиков. Народ отказывался верить своим глазам. Когда еще на улице увидишь суперзвезду тех лет Линдроса, который оказался в сомнительной бытовой ситуации? Драка? Давайте избежим подробностей. В любом случае, с тех пор мы с филадельфийцами стали чуть ли не друзьями.

В другом интервью Андрей рассказал следующее.

– Поорали друг на друга – и разошлись. От конфликта с применением силы, думаю, спасло то, что на стоянку в этот момент зашел кто-то из работников арены. А в североамериканской прессе на следующий день пошла непонятная волна – мол, Линдрос с партнерами Назарова едва не проучили… Извинения? Никаких извинений! Знаете, в Штатах дашь слабину, тебя тут же затопчут. Если бы начал извиняться, Линдрос и Ко именно со мной это и сделали бы.

Неизвестно, общались ли Лакруа и Назаров после кулачного поединка, но жизнь им подготовила удивительную возможность для встречи. На днях Назаров сообщил, что собирается слетать в Нур-Султан и поддержать в Д2 сборные Казахстана и Беларуси.