Английские булочки и итальянские пироги: вкуснейшие пасхальные рецепты из разных стран 28.04.2019, 13:06

фото: wonderzine.com

Блюда, которые помогут разнообразить праздничный стол.

Продолжаем отмечать Пасху, на этот раз православную, и пробуем традиционные блюда англичан, мексиканцев, итальянцев и перуанцев. Поверьте, это не хуже наших куличей, пишет lady.tut.by.

Английские крестовые булочки

Источник рецепта и фото: skyscanner.ru

Ингредиенты:

Как готовить?

Просеять муку в большую миску, втереть масло. Добавить дрожжи, специи, сахар и сухофрукты. Сделать "колодец" в центре смеси. Взбить молоко с яйцами и влить в "колодец". Хорошо перемешать и замесить однородное мягкое тесто.

Выложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и замешивать 10 минут до мягкости и эластичности. Переложить тесто в слегка смазанную маслом миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 45 минут, чтобы оно поднялось примерно в 2 раза.

Вытащить тесто и снова замесить на посыпанной мукой поверхности, избавляясь от образовавшихся пузырьков. Разрезать тесто на 14 равных кусков, скатать круглые булочки и поместить на промасленный противень (или застланный бумагой для выпечки). Прижать слегка каждую булочку к противню, чтобы они стали более плоскими.

С помощью ножа сделать крестообразные надрезы на каждой булочке. Накрыть пленкой и оставить еще на 45 минут, чтобы они удвоились в размере. Разогреть духовку до 200 градусов.

Сделать смесь для крестов: смешать муку с 6 столовыми ложками воды до однородной консистенции. Переложить смесь в кулинарный мешочек (можно сделать самому, свернув жиронепроницаемую бумагу конусом и отрезав кончик).

С помощью кондитерского мешка нарисовать кресты на каждой булочке. Запекать 15−20 минут до золотистой корочки и сразу выложить на решетку остужаться.

Сделать глазурь: поместить молоко и сахар в кастрюлю на огонь. Вскипятить, помешивая одну минуту, пока не получится сироп. Помазать глазурью еще теплые булочки.

Перуанское мясное рагу

Источник рецепта и фото: skyscanner.ru

Ингредиенты:

Как готовить?

Смешать все компоненты соуса в блендере до однородной консистенции

Вскипятить воду в большой кастрюле. Добавить говядину, соль, картофель и горошек и готовить под крышкой на медленном огне 45 минут, пока мясо не станет мягким.

Добавить соус, хорошо перемешать и готовить еще 15−20 минут. Если в итоге рагу получается слишком густым, можно подлить немного воды и снова хорошо перемешать.

Итальянский пирог с мясом и сыром

Источник рецепта и фото: wonderzine.com

Ингредиенты:

Как готовить?

Смешать в миске муку, четверть стакана пармезана, соль и перец. Добавить в смесь кулинарный жир, формируя комочки размером с горошину. Добавить 1 яйцо и месить тесто до гладкости, а потом добавить ¾ стакана ледяной воды и продолжать перемешивать (можно сделать это в блендере).

Разделить тесто на 2 неравные части: 2/3 для основы пирога и 1/3 для его поверхности. Раскатать каждую из них в круг, обернуть пластиковой плёнкой и охлаждать 1 час.

Разогреть духовку до 220 градусов. Взбить яйцо со столовой ложкой воды и отставить в сторону. На посыпанной мукой поверхности раскатать более крупную часть теста так, чтобы диаметр составил около 55 см (а толщина около 3 мм). Поместить тесто в очень глубокую (около 10 см) форму так, чтобы 2−3 см теста свисали за ее края.

На дно формы слоями выложить салями, творог, прошутто, моцареллу, вареные яйца, пока форма не будет заполнена. Разбить оставшиеся яйца, смешать с пармезаном, солью и перцем и вылить сверху.

Раскатать вторую часть теста до диаметра около 33 см, закрыть ею пирог сверху и соединить края. После этого сделать на поверхности несколько надрезов или проколов, смазать взбитым с водой яйцом и запекать 30 минут. Снизить температуру до 160 градусов и готовить еще 2,5 часа, а перед подачей охладить.

Мексиканская капиротада

Источник рецепта и фото: kuking.net

Ингредиенты:

Как готовить?

Разогреть духовку до 180 градусов.

Нарезать булочки ломтиками толщиной в сантиметр, смазать маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны. Достать из духовки и дать остыть.

Налить воды в большую кастрюлю и добавить тростниковый сахар, корицу и гвоздику. Довести до кипения, а потом уменьшить огонь и готовить сироп 20 минут, помешивая. Снять с огня, накрыть и оставить на 2 часа. Процедить и выбросить корицу и гвоздику.

Смазать форму маслом или спреем против пригорания и выложить ингредиенты в следующем порядке: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа. Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а еще через 15 минут — последнюю, и оставить еще на 15 минут.

Накрыть фольгой, обработанной спреем против пригорания, и запекать 40 минут. Снять фольгу и запекать еще 10−15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Подавать готовый пудинг теплым.

Приятного аппетита!