Пограничники стреляли в нарушителя белорусско-литовской границы 2 28.04.2019, 13:16

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Иллюстрационное Фото с сайта belarus-online.by

Им оказался белорус 1988 года рождения.

Вчера вечером на одной из застав Сморгонской пограничной группы обнаружили человека, который находился около белорусско-литовской границы в пограничной зоне. Требованиям пограничников он не подчинился и попытался убежать, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Пограничники несколько раз предупредили, что им придется использовать оружие. После произведенного ими предупредительного выстрела в воздух пограничники вынуждены были применить оружие — нарушитель получил огнестрельное ранение.

Нарушителем оказался белорус 1988 года рождения. Его доставили в больницу. Идет разбирательство по факту нарушения законодательства о государственной границе.