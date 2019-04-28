Пограничники стреляли в нарушителя белорусско-литовской границы

Пограничники стреляли в нарушителя белорусско-литовской границы2
- 28.04.2019, 13:16
- 1,291
Им оказался белорус 1988 года рождения.
Вчера вечером на одной из застав Сморгонской пограничной группы обнаружили человека, который находился около белорусско-литовской границы в пограничной зоне. Требованиям пограничников он не подчинился и попытался убежать, сообщает сайт Госпогранкомитета.
Пограничники несколько раз предупредили, что им придется использовать оружие. После произведенного ими предупредительного выстрела в воздух пограничники вынуждены были применить оружие — нарушитель получил огнестрельное ранение.
Нарушителем оказался белорус 1988 года рождения. Его доставили в больницу. Идет разбирательство по факту нарушения законодательства о государственной границе.