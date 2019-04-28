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Секретный Карлсхорст: берлинские тайны КГБ и ГРУ

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  • 28.04.2019, 13:23
Фото: DW

Сотрудники берлинского музея решили собрать информацию о деятельности советских спецслужб в Германии.

Вечером в четверг, 25 апреля, в германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст" (бывший советский "Музей капитуляции") пришла не совсем обычная публика. Как правило, на конференции и доклады сюда приходят историки-профессионалы, историки-любители, а также ветераны германо-советской (российской) дружбы. В этот вечер в зале, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, было много жителей из соседних домов. И старожилов Карлсхорста, и поселившихся здесь сравнительно недавно, пишет dw.com.

Их привело сюда любопытство. Что это за тайны, которыми овеян этот городской район на востоке Берлина? Что было раньше в массивных зданиях, перестроенных теперь под современное жилье? Что скрывали от посторонних глаз высокие кирпичные заборы, фрагменты которых еще сохранились там и тут? Об этом и рассказывали сотрудники музея на первом информационном вечере из новой серии "Секретный Карлсхорст".

Целый район Берлина - запретная зона

"Мы знаем еще далеко не все, - признал директор музея Йорг Морре (Jörg Morré), - стоит начать искать, возникает больше вопросов, чем ответов". Многое могли бы прояснить документы, хранящиеся в российских военных архивах, но они, сетует директор, остаются для немецких исследователей закрытыми. Тем не менее эксперты музея сумели восстановить некоторые главы из советской/российской истории Карлсхорста, которая длилась почти полвека - с 1945 до 1994 года.

Берлинская наступательная операция Красной Армии готовилась с 16 апреля 1945 года, рассказал историк музея Кристоф Майснер (Christoph Meißner). Части 5-й Ударной армии генерала Берзарина входили в город с востока и уже 22 апреля дошли до Карлсхорста. Боев и соответственно сильных разрушений здесь почти не было. Германия капитулировала только в ночь с 8 на 9 мая, но к тому времени война в Карлсхорсте уже закончилась.

Еще 4 мая по улицам района проехала машина с громкоговорителем: жителям было велено в течение 24 часов освободить свои дома и квартиры. С 5 мая практически весь Карлсхорст стал запретной военной зоной, в здание бывшей военно-инженерной академии вермахта в этот день въехал штаб генерала Берзарина, а по соседству были расквартированы части его армии. Чуть позже - летом 1945 года - здесь разместилась Советская военная администрация в Германии (СВАГ), служившая - под руководством маршала Жукова - правительством советской зоны оккупации до образования ГДР в 1949 году.

Жизнь в "Карловке"

Но и после передачи властных полномочий правительству ГДР Карлсхорст остался "советским", хотя размер запретной военной зоны поэтапно уменьшался, и в некоторые кварталы смогли вернуться выселенные прежде жители. Вплоть до 1994 года, когда был завершен вывод российской Западной группы войск из объединившейся Германии, Карлсхорст оставался своего рода государством в государстве. Военнослужащие расквартированной здесь танковой бригады уходили из ФРГ последними, уже через 4 года после объединения Германии.

В домах жили офицеры с семьями, их дети учились в русской военной школе, работавшей вплоть до 1994 года, жены ходили за покупками в армейские продовольственные, промтоварные и книжные магазины, лечились в военном госпитале. По вечерам показывали кино или устраивали танцы в Доме офицеров (сейчас в этом здании располагается музыкальная школа имени Шостаковича). Карлсхорст, нескладный для русского языка, любовно стали называть "Карловкой".

"В отличие от рядовых военнослужащих офицеры вели достаточно свободный образ жизни, - рассказал Кристоф Майснер, - Ходили в пивные и ресторанчики, а по выходным всей семьей - в расположенный рядом зоопарк". Со временем население Карлсхорста стало смешанным. В освобождавшиеся дома и квартиры стали пускать и немецких, но проверенных жителей.

Они тоже стали ходить в Дом офицеров, который прозвали "Русской оперой", в русские магазины, возникали дружеские связи. Запретным остался в Карлсхорсте по сути дела только один квартал - территория бывшей военно-инженерной академии - и улица Цвизелер штрассе вдоль нее. Зона была со строжайшим пропускным режимом: в обнесенные высоким каменным забором здания академии и дома вдоль улицы в 1963 году - в разгар "холодной войны" - въехали филиалы советских спецслужб: КГБ и ГРУ.

Глаза и уши КГБ и ГРУ

По оценке Йорга Морре, в Карлсхорсте возник своего рода "центр гравитации", притягивающий к себе различные службы и ведомства, в том числе - разведку. Именно здесь, по его данным, после целой серии реорганизаций различные советские спецслужбы объединили свои усилия в сфере внешней разведки.

Сбор информации, рассказал Морре, шел по цепочке. Главным источником были агенты созданной при участии инструкторов КГБ и по своему подобию министерства госбезопасности ГДР ("штази"). "Разведчику - восточному немцу, - пояснил он, - было, разумеется, легче делать свою работу где-нибудь в Западном Берлине, чем русскому, как бы хорошо он ни говорил по-немецки". То есть, информация шла от "штази" к КГБ в Карлсхорсте, а от него - к разместившемуся по соседству ГРУ. "Штази", - говорит Морре, - это были глаза и уши КГБ и ГРУ".

В распоряжении спецслужб, по его подсчетам, в Карлсхорсте было порядка 200 домов и прочих "объектов" разного назначения. В одних домах агенты просто отсыпались после возвращения с задания, в других писали свои отчеты, в третьих, предполагает Морре, опрашивали перебежчиков и допрашивали арестованных или похищенных из Западного Берлина. Но точных данных на этот счет у него нет.

КГБ и ГРУ оставались в Карлсхорсте до 1992 года, продолжая и после объединения Германии заниматься, по словам Морре, преимущественно промышленным и военным шпионажем. Но работа постепенно сворачивалась. В январе 1990 года участники мирной революции разгромили штаб-квартиру "штази", и в Карлсхорсте поняли, что процесс необратим. "Так что у КГБ было достаточно времени - два года, чтобы подготовить свою эвакуацию и не оставить в помещении бывшей военно-инженерной академии никаких следов", - заключил Йорг Морре.


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