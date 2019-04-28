Полковник Кривонос рассказал, что появится вместо «Укроборонпрома» 28.04.2019, 12:54

Реформа позволит снизить коррупционные риски.

Вместо Укроборонпрома после его ликвидации будет создан новый государственный орган. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос, пишет liga.net со ссылкой на его пресс-службу.

"Вместо госконцерна Укроборонпром будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос.

Он выразил уверенность, что реформа позволит снизить коррупционные риски в ОПК, а также ликвидирует большое количество существующих фирм-"прокладок".

Также Кривонос напомнил, что "Укроборонпром" был создан по инициативе экс-президента Украины Виктора Януковича "для более простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК". Именно поэтому необходимо "уничтожить старую систему управления", в то время как предприятия, работающие прозрачно и эффективно, продолжат существовать.

Кроме того, Кривонос подчеркнул, что законопроект о ликвидации "Укроборонпрома" предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.