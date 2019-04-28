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Тадеуш Кондрусевич поздравил православных Беларуси с Пасхой

  • 28.04.2019, 13:59
Фото: tut.by

Праздник идет по миру, возвещая основополагающую истину христианской веры.

По поводу главного христианского торжества Воскресения Христа, которое христиане западной традиции отметили в минувшее воскресенье, а православные верующие празднуют 28 апреля, архиепископ Тадеуш Кондрусевич направил православным белорусам свое поздравление, сообщает catholic.by:

«Глубокоуважаемые православные братья и сестры!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

В день радостного и спасительного торжества Воскресения Христа сердечно приветствую вас и поздравляю с настоящим праздником всех праздников!

Пасха идет по миру, возвещая основополагающую истину христианской веры о том, что Христос действительно воскрес.

Без Воскресения нет христианства. Оно является его фундаментом и основой.

Воскресение Христа не только вернуло первоначальный порядок в созданный Богом мир, который из-за греха Адама и Евы перевернулся с ног на голову, но и обогатило его спасительной благодатью.

В наше сложное и противоречивое время неслыханных ранее вызовов, которые стремятся разрушить моральные устои общества, наши Церкви - Католическая Церковь и Православная Церковь - совместными усилиями стремятся противостоять им с целью построения цивилизации мира, согласия, любви и жизни на общем для всех христиан непоколебимым фундаменте, каким является правда о Воскресении Христа из мертвых.

Пусть Воскресший Спаситель благословит Белорусскую Православную Церковь и всех наших православных соотечественников на успешное выполнение ее Благодатной миссии вести Божий народ к духовному возрождению.

Христос воскрес! Воистину воскрес! Он - среди нас!»


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