Александр Хоц: Понятно, почему выданные за российских роботы оказались корейскими Александр Хоц

28.04.2019, 14:08

Александр Хоц

Фото: facebook.com

Россия – страна имитаций.

В яркой истории о корейских роботах, выданных за российские "поделки" к приезду Путина в суворовское училище - все, что вы хотели знать о путинской России, но боялись спросить.

Вся страна - система имитаций. "О, не верьте Невскому проспекту, - все здесь не то, чем кажется", - предупреждал Николай Васильевич, глядя на страну малоросским взглядом.

В самом деле, Дума - не парламент, глава авторитарной "вертикали" в России - не президент. Разделение властей, демократия, независимый суд, партийная система, политическая жизнь, конституция, выборы - любая из этих вещей - абсолютный фейк, система имитаций западных форм жизни.

Не странно, что и роботы бедных мальчиков - оказались фейком, в стиле нашего бахвальства - неизбежного в "вертикальных" отношениях. Их неэффективность (сверху вниз) покрывается враньем (снизу вверх) - согласно нормам авторитарной "отчетности".

"Можем повторить" - применительно к роботам - звучит настоящей издевкой.

И чем сильнее "вождь" давит на систему, требуя от нее конкурентности с Западом, тем больше фейков получает в ответ от системы, которую сам же лишил механизмов развития.

Знаменитые "русские мальчики" в этих условиях становятся жертвой системного развращения. Они прекрасно знают о происхождении техники, получая типичный урок лжи и бахвальства в родном отечестве.

Растление малолетних, пожалуй, самый тяжелый грех "путинизма".

Но чем лучше Кремль, выдающий кадры западной игры за реальные съемки со спутника? Начиная с Петровской эпохи, имитация и стремление к подобию (при архаичном содержании) - главная национальная идея России. Мимикрия под Запад позволяла империи быть (внешним образом) частью развитого мира, пожинать плоды цивилизации (в технологиях, быту, культуре, модах, образе жизни), сохраняя самодержавную суть системы.

Национальное проклятие - почище "сырьевого", обрекавшее на роль вечно догоняющего, вечную Тень Европы - при полнейшей неспособности воплотить на русской почве основу европейского развития - права и свободы (энергетику, мотивацию) частного человека.

Проклятие империи - в ее фатальной исторической двойственности: страна могла черпать развитие только на Западе, но не могла создать среду для свободной реализации потенциала. Имперский формат (удержание территорий) требовал модели человека-"штифтика" (воина, солдата, "сына отечества").

До сих пор проклятие в силе.

Мы по-прежнему - слабая, комичная и злобная Тень Запада. ("Хочу быть мерседесом" - шутили когда-то советские люди при виде Жигулей). Выхода из двойственности - нет. (Закрепленная в гербе, она становится судьбой несчастного создания, слабо приспособленного к жизни при двух головах).

Но у любой системы имитаций есть предел возможностей. Вечно притворяться невозможно. Быть вечной Тенью (даже Запада) - вредно для здоровья. Выбирать все равно придется.

Либо мы - свободная страна, строящая роботов и не лгущая детям. Либо лживое сообщество людей, ворующих чужие достижения - в жалкой роли вечных имитаторов - по дороге на свалку истории.

Александр Хоц, «Фейсбук»