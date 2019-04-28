закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«По факту не вижу денег»

  • 28.04.2019, 14:11

Как «колдуют» с зарплатами и премиями белорусов.

«К праздникам нам дают профсоюзную премию, но по факту я ее не вижу. Ею мой заработок дотягивают до минималки», — написала в редакцию читательница, которая работает уборщицей одной из спортивных школ в Минской области и получает около 330 рублей. По ее словам, руководство учреждения толком не пояснило, на каком основании премию включают в минимальную зарплату, только говорит, что все законно. Сайт tut.by попытался разобраться в ситуации.

Читательница прислала в редакцию фотографию своего зарплатного расчетника, по начислениям в котором у нее возникли вопросы.

— Работаю на ставку в учебном заведении уборщицей служебных помещений. Зарплата у меня небольшая, дотягивает до минималки. К праздникам — Новому году, 8 Марта, нам дают профсоюзную премию, но по факту я ее не вижу, потому что эту сумму дают не сверху к минимальной заработной плате, которая сейчас составляет 330 рублей, а именно за счет нее в месяцы премирования и дотягивают мой заработок до минималки, — написала женщина. — Но так ведь быть не должно?

Премия — это поощрение. Когда обращалась к главному бухгалтеру, чтоб мне объяснили, почему так происходит, он ответил, что это программа так считает, надо разобраться, но в итоге все так и продолжается.

В учреждении, в котором работает женщина, звонку журналистов не обрадовались и комментировать ситуацию по телефону отказались — только через официальный запрос.

В письменном ответе руководство учреждения написало, что «профсоюзную премию к празднику включили в доплату до минимальной заработной платы на основании того, что эта выплата связана с выполнением работником обязанностей, вытекающих из положения о премировании и материальном стимулировании работников учреждения».

Профсоюз: «Премию к празднику необоснованно включили в доплату до минимальной зарплаты»

А вот юристы Федерации профсоюзов сказали, что права работницы все-таки были нарушены.

— По общему правилу, если работник добросовестно выполнял свои обязанности в нормальных условиях в течение установленной ему продолжительности рабочего времени, наниматель обязан предоставить ему минимальную зарплату, — пояснили в ФПБ. — Зачастую наниматели допускают ошибки, включая в размер минимальной заработной платы выплаты компенсирующего характера либо другие выплаты, не связанные с исполнением работником его обязанностей.

Юристы говорят, что к ним относятся доплаты за совмещение профессий, за работу в сверхурочное время, государственные праздники и праздничные дни, которые установлены нерабочими. В списке — доплата за работу в выходной день и в особых условиях труда, за работу в ночное время либо в ночную смену при сменном режиме работы, за разделение рабочего дня на части, за неиспользованный трудовой отпуск и так далее. Полный перечень можно посмотреть в постановлении Минтруда № 68 от 25 июля 2014 года.

— То есть при расчете минимальной заработной платы наниматель должен вычесть их из размера начисленной зарплаты, и если в результате получится сумма меньше 330 рублей, то до этого порога обязаны доплатить, — рассказали в Федерации профсоюзов. — Есть ситуации, когда это общее правило не действует и доплата не производится. Например, если человек не отработал полное рабочее время, к примеру, брал социальный отпуск без сохранения заработной платы, был на подтвержденном больничном или не справился с нормой выработки. Конечно же, размер минимальной заработной платы не применяется в отношении работников, с которыми заключен договор подряда.

В ситуации, о которой рассказала читательница, премию к 8 Марта не должны были учитывать при расчете минимальной заработной платы.

— Получив информацию о возможном нарушении оплаты труда, первичная профсоюзная организация разобралась в ситуации. При расчете заработной платы уборщику служебных помещений за март 2019 года премия к празднику 8 Марта из средств профсоюзного бюджета была необоснованно включена в доплату до минимальной заработной платы, — заключили в профсоюзе. — Нарушение устранено, работнику доплатили до минимальной заработной платы без учета этой премии.

В профсоюзе сказали, что руководство учреждения извинилось перед работницей за допущенную ошибку.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич