«По факту не вижу денег» 28.04.2019, 14:11

Как «колдуют» с зарплатами и премиями белорусов.

«К праздникам нам дают профсоюзную премию, но по факту я ее не вижу. Ею мой заработок дотягивают до минималки», — написала в редакцию читательница, которая работает уборщицей одной из спортивных школ в Минской области и получает около 330 рублей. По ее словам, руководство учреждения толком не пояснило, на каком основании премию включают в минимальную зарплату, только говорит, что все законно. Сайт tut.by попытался разобраться в ситуации.

Читательница прислала в редакцию фотографию своего зарплатного расчетника, по начислениям в котором у нее возникли вопросы.

— Работаю на ставку в учебном заведении уборщицей служебных помещений. Зарплата у меня небольшая, дотягивает до минималки. К праздникам — Новому году, 8 Марта, нам дают профсоюзную премию, но по факту я ее не вижу, потому что эту сумму дают не сверху к минимальной заработной плате, которая сейчас составляет 330 рублей, а именно за счет нее в месяцы премирования и дотягивают мой заработок до минималки, — написала женщина. — Но так ведь быть не должно?

Премия — это поощрение. Когда обращалась к главному бухгалтеру, чтоб мне объяснили, почему так происходит, он ответил, что это программа так считает, надо разобраться, но в итоге все так и продолжается.

В учреждении, в котором работает женщина, звонку журналистов не обрадовались и комментировать ситуацию по телефону отказались — только через официальный запрос.

В письменном ответе руководство учреждения написало, что «профсоюзную премию к празднику включили в доплату до минимальной заработной платы на основании того, что эта выплата связана с выполнением работником обязанностей, вытекающих из положения о премировании и материальном стимулировании работников учреждения».

Профсоюз: «Премию к празднику необоснованно включили в доплату до минимальной зарплаты»

А вот юристы Федерации профсоюзов сказали, что права работницы все-таки были нарушены.

— По общему правилу, если работник добросовестно выполнял свои обязанности в нормальных условиях в течение установленной ему продолжительности рабочего времени, наниматель обязан предоставить ему минимальную зарплату, — пояснили в ФПБ. — Зачастую наниматели допускают ошибки, включая в размер минимальной заработной платы выплаты компенсирующего характера либо другие выплаты, не связанные с исполнением работником его обязанностей.

Юристы говорят, что к ним относятся доплаты за совмещение профессий, за работу в сверхурочное время, государственные праздники и праздничные дни, которые установлены нерабочими. В списке — доплата за работу в выходной день и в особых условиях труда, за работу в ночное время либо в ночную смену при сменном режиме работы, за разделение рабочего дня на части, за неиспользованный трудовой отпуск и так далее. Полный перечень можно посмотреть в постановлении Минтруда № 68 от 25 июля 2014 года.

— То есть при расчете минимальной заработной платы наниматель должен вычесть их из размера начисленной зарплаты, и если в результате получится сумма меньше 330 рублей, то до этого порога обязаны доплатить, — рассказали в Федерации профсоюзов. — Есть ситуации, когда это общее правило не действует и доплата не производится. Например, если человек не отработал полное рабочее время, к примеру, брал социальный отпуск без сохранения заработной платы, был на подтвержденном больничном или не справился с нормой выработки. Конечно же, размер минимальной заработной платы не применяется в отношении работников, с которыми заключен договор подряда.

В ситуации, о которой рассказала читательница, премию к 8 Марта не должны были учитывать при расчете минимальной заработной платы.

— Получив информацию о возможном нарушении оплаты труда, первичная профсоюзная организация разобралась в ситуации. При расчете заработной платы уборщику служебных помещений за март 2019 года премия к празднику 8 Марта из средств профсоюзного бюджета была необоснованно включена в доплату до минимальной заработной платы, — заключили в профсоюзе. — Нарушение устранено, работнику доплатили до минимальной заработной платы без учета этой премии.

В профсоюзе сказали, что руководство учреждения извинилось перед работницей за допущенную ошибку.