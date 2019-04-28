В Бресте на Пасху кормили голубей в знак протеста против завода АКБ 28.04.2019, 14:32

Протестующие брестчане поздравили друг друга с праздником.

Более 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. Среди них были и те, кого на этой неделе оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии – шествии против завода 7 апреля, сообщает «Брестская газета».

По словам правозащитника Романа Кисляка, было очень много милиции, как в форме, так и в штатском – он насчитал более 15 человек. Людей опять предупредили об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях.

Кроме того, за происходившим на площади наблюдали представители правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет».

В отличие от последних недель, на площади не проводилось никакого мероприятия. Борцы за экологию поздравили друг друга с Пасхой, пообщались и разошлись. Во время и после молчаливой акции протеста задержаний не было.

Напомним, перед Пасхой был задержан и отправлен в ИВС до суда один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.

Кормление голубей проходит в Бресте каждое воскресенье, начиная с 4 марта прошлого. В разное время на них приходило от 20 до более 300 человек.

Несмотря на многочисленные заявки на проведение митингов, пикетов и демонстраций брестчанам и жителям района разрешили собраться и протестовать лишь однажды – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек.