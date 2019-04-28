Бутина недоговаривает 2 Карина Орлова

28.04.2019, 14:39

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Мария Бутина

Что скрывает российская шпионка в США?

26 апреля суд округа Колумбия приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы с последующей депортацией. Тем самым суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. С учетом времени, уже проведенного тюрьме, россиянка выйдет на свободу в 2020-м году. Она обвиняется в сговоре в интересах российских властей, в частности, в попытке создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой для продвижения интересов России. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала, что вся вина Бутиной состоит в неправильной регистрации в качестве иностранного агента, и позиционируют девушку как «дипломата-любителя».

Сама обвиняемая признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. На этом основании многие эксперты предполагали, что после оглашения приговора она сразу же будет депортирована из страны и не получит реальный срок, превышающий время, уже проведенное ею в заключении во время процесса. Однако случилось иначе.

Накануне суда адвокаты Бутиной подали заявление, требуя исключить из материалов дела ходатайство, поданное, в свою очередь, прокурорами неделю назад. Тогда сторона обвинения описала Бутину не как традиционного тренированного агента спецслужб, а как «агента доступа». Большую часть ходатайства составляло экспертное мнение агента ФБР, который вел ее дело. Он написал, что информация, полученная и переданная Бутиной российским властям, настолько обширна, что другие, квалифицированные, агенты могут использовать ее годами, причиняя вред национальным интересам США.

То есть, по мнению прокуратуры, то, что она сделала, может серьезно повредить Америке. Адвокаты вчера попросили исключить это ходатайство из дела, но судья отказала. При этом она предложила перенести дату назначения наказания с сегодняшнего дня на более поздний, чтобы дать защите возможность представить встречное экспертное мнение. Адвокаты этого делать не стали. И сегодня судья просто вынесла то наказание, которое прокуроры просили, в соответствии с логикой сделки со следствием.

Адвокаты утверждают, что обвинение просто представило в последний момент новое ходатайство, совершенно поменявшее суть дела, сделали из Бутиной настоящую шпионку, а на самом деле это не так. Но речь не о стандартном экспертном заключении, а о выводах агента ФБР, то есть человека, который вел все это дело и прекрасно осведомлен о той информации, которую Бутина передавала в Москву.

Но что касается причин, по которым прокуроры затребовали для нее серьезное наказание, не ограничившись депортацией с учетом времени, уже проведенного в тюрьме, то тут могло сыграть роль то, какие именно показания она дала. Можно предположить, что Бутина повела себя так же, как Пол Манафорт. Тот также пошел на сделку со следствием, но потом выяснилось, что в рамках сделки он давал ложные показания и еще пытался запугивать двух свидетелей. А вот генерал Майкл Флинн, напротив, по заявлению самих прокуроров, оказал неоценимую помощь в рамках кооперации со следствием. Поэтому сторона обвинения сама попросила не назначать ему тюремный срок.

Следовательно, Бутину либо поймали на ложных показаниях, либо следствие посчитало, что она рассказывает далеко не все, что знает по делу.

Карина Орлова, newtimes.ru