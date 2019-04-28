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Роман Пилипчук: В этом году чемпионат Беларуси стал сильнее

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  • 28.04.2019, 14:41
Роман Пилипчук

Стартовые игры показывают, что каждая команда пытается отобрать очки у фаворитов.

Главный тренер минского "Динамо" Роман Пилипчук поделился мнением о нашем национальном первенстве, сообщает pressball.by.

"В этом году чемпионат Беларуси стал сильнее. Видно, что клубы приобрели более качественных игроков по сравнению с прошлым сезоном. Стартовые игры показывают, что каждая команда пытается отобрать очки у фаворитов. Мы это уже и на себе заметили. Все клубы стараются играть в организованный, качественный футбол", — рассказал тренер в программе "Обзор тура" на "Беларусь 5".


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