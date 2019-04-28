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Иран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

  • 28.04.2019, 14:45
Фото: Shutterstock

Глава МИД страны выступил с заявлением.

После ужесточения США санкций в отношении Тегерана иранские власти видят для себя несколько вариантов реакции на сложившуюся ситуацию. Один из них — выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в беседе с корреспондентом телерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB) сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. Его слова приводят агентство Mehr и иранская редакция Radio Free Europe — Radio Farda, сообщает РБК.

Такой ответ, уточняет последнее, глава ведомства дал на вопрос, рассматривает ли Иран выход из этой сделки. «У Исламской Республики [Иран] есть множество выборов, и власти страны изучают их, и то, что вы сказали, выход из ДНЯО — один из них», — заявил на это Зариф.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подготовлен экспертами ООН. В силу он вступил в марте 1970 года. В целом участниками договора являются 190 государств. СССР ратифицировал его в ноябре 1969 года. Вне ДНЯО остаются Индия, Пакистан, Израиль. Также в 2003 году из соглашения вышла Северная Корея (именно из-за этого Совбез ООН неоднократно вводил против Пхеньяна санкции).

Договор служит одним из факторов обеспечения международной безопасности. Он содержит обязательства государств по недопущению распространения ядерного оружия и созданию широких возможностей для мирного использования ядерной энергии.

Это уже не первый раз, когда Иран грозит выходом из ДНЯО. Подобные заявления в 2006 году делал занимавший тогда пост президента Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Санкции против Тегерана власти Соединенных Штатов возобновили после того, как сами вышли из ядерной сделки (она предполагала, что страны-участницы договора отказываются от ограничений в адрес Ирана, а тот, в свою очередь, соглашается ограничить свою ядерную программу). В силу санкции вступили в ноябре прошлого года. Они в том числе предполагали введение ограничений на импорт иранской нефти.


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