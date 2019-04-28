Судьба человека: как капитан милиции из Могилева стал бомжем 6 28.04.2019, 14:53

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История, рассказанная оппозиционным активистом Валентином Трокским.

Активист оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Валентин Трокский был задержан 21 апреля за участие в молебне в защиту Куропат на площади Свободы в Минске, пишет mspring.online.

Двое суток Валентин Трокский провел в двухместной камере в компании человека без определенного места жительства, прозванного «Миша-гуппи». Это сравнение с аквариумными рыбками гуппи, у которых, если верить ученым, память длится всего около секунды, но зато они отличаются неимоверной прожорливостью.

По словам активиста, его сокамерник не помнил ни года, ни месяца, ни дня недели. Он не знал как и за что был задержан и помещен в тюремное заведение, был ли суд над ним и какой приговор. Также он не помнил, ел сегодня или нет и с этим вопросом обращался непрерывно к активисту независимо от данного ответа. Также этот вопрос он постоянно выкрикивал в сторону «кормушки» охранникам. Оппозиционный активист сразу понял, что несчастного специально подселили к нему – таким образом начальство оказывает давление на неугодных, создавая невыносимые условия содержания.

Фото из соцсетей соратника активиста Сергея Спариша

Этот человек сильно вонял, вспоминает Валентин Трокский, был одет в рванье и без обуви, с гниющими язвами на ногах. Он периодически громко кашлял взахлеб и регулярно терял сознание. Было очевидно, отмечает активист, что человек помимо ряда болезней, скорее всего, имеет проблемы с психикой. Валентин Трокский затребовал врача. Однако разговор с доктором оказался коротким. Валентин Трокский описывает его так.

Дословно:

Врач: — Что случилось?

«Миша-гуппи»: — Я сознание потерял.

Врач: — Нашел?

«Миша-гуппи»: — Да.

Врач: — Ну и ладно.

Никаких осмотров, свидетельствует Валентин Трокский, проведено не было. Весь этот нехитрый и циничный разговор происходил через «кормушку» в дверях камеры. Врачом, кстати, оказалась женщина. Потом политического арестанта увезли на суд, где он получил штраф в 50 базовых величин. Соратникам удалось снять момент конвоирования активиста на суд.

Фото из соцсетей соратника активиста Сергея Спариша

Что же касается его сокамерника, то «Мишей-гуппи» оказался вокзальный бомж (некоторым арестантам ранее он представлялся, как «бомж с Бакинской» — улицы в Ленинском районе столицы). По просьбе Могилевского журнала оправах человека mspring.online Валентин Трокский выяснил некоторые подробности его жизни. Дело в том, что сами сотрудники МВД обронили фразу, что Михаил ранее служил в милиции в Могилеве в звании капитана.

Выяснилось, что мужчине 61 год, его зовут Михаил Котов. У него есть дочь, которой, если верить неназванным источникам, отец оставил квартиру, а сам переехал в столицу, чтобы дальше делать карьеру в системе МВД. Лучшие его времена пришлись на конец 80-х и 90-е годы. Но потом что-то пошло не так, и человек опустился.

Теперь мужчину без определенного места жительства периодически отлавливают его же бывшие коллеги и подселяют к арестованным «для выноса мозга». В ограниченном пространстве арестантской камеры, поясняет Валентин Трокский, находиться с таким человеком – просто пытка. Однако больше всего оппозиционного активиста возмутило бесчеловечное отношение властей к таким больным людям. Вместо медицинской помощи они получают унизительные условия содержания. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.