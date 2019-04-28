Троллинг дилетанта Путина

Троллинг дилетанта Путина8
- Константин Боровой
- 28.04.2019, 14:55
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Теперь над ним будут смеяться еще больше.
Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.
Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.
Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.
Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: «Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд».
И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище.
Вполне себе пасхальная максима.
Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский.
Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие?
Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм.
Путин хочет, чтобы его боялись.
Теперь над ним будут смеяться.
Константин Боровой, «Фейсбук»