Троллинг дилетанта Путина 8 Константин Боровой

28.04.2019, 14:55

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Константин Боровой

Теперь над ним будут смеяться еще больше.

Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.

Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.

Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.

Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: «Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд».

И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище.

Вполне себе пасхальная максима.

Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский.

Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие?

Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм.

Путин хочет, чтобы его боялись.

Теперь над ним будут смеяться.

Константин Боровой, «Фейсбук»