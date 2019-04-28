Откуда взялась традиция освящать на Пасху яйца и куличи 28.04.2019, 15:04

Народные обычаи берут начало из глубокой древности.

И не только, еще мясные продукты, вино, другие праздничные яства. Причем, слово "освящать" здесь использовано неточно, на самом деле речь идет о благословении пищи: ни яйца, ни куличи с творожными пасхами, ни буженина с колбасой и вином не становятся освященными, и уж тем более священными, пишет rg.ru.

Но почему в Великую субботу - последний день Страстной недели - принято приносить эти продукты в храм, и после Божественной литургии священники с молитвой окропляют столы со снедью святой водой?

Начнем с яиц. По преданию, одна из учениц Иисуса, которую Он, согласно Евангелию, исцелил от одержимости, изгнав из нее семь бесов, Мария Магдалина после Воскресения Христа бесстрашно пришла к римскому императору Тиберию и преподнесла ему в дар красное яйцо. Преподнесла со словами самой главной вести на этом и том свете: "Христос Воскрес!".

Почему в подарок яйцо? Символ жизни, которая до поры до времени сокрыта под скорлупой - гробницы ли, нашей греховности, богословы толкуют образ по-разному. Почему красное? Символ Крови Христа, пролитой за нас. И символ царской власти. Повторюсь, Евангелие ничего не сообщает об отважном поступке Марии из Магдалы. Отважном, потому что Тиберий был императором, в правление которого распяли Христа, Тиберий умел подавлять смуты и знал, что делать с несогласными. Поэтому поступок Марии Магдалины означал бесстрашное исповедование веры: "Христос Воскресе!". Правда, историки о событии молчат. Молчат о традиции красить яйца и святые отцы - святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий, иные христианские духовные авторитеты того времени. Хотя, похоже, в V-VI веках яйца к Пасхе уже красили. И почему-то душа народная так охотно подхватила этот обычай и несет его сквозь века. Почему? Может, дело в том, что нам хочется, чтобы Светлое Воскресение Христово было отмечено и в бытовой части нашей жизни? Мы жаждем освятить благой вестью все пространство своей жизни, лишний раз ощутить Христово присутствие в нашем мире!

Теперь про творожные пасхи и куличи. С начала Великого поста, а это за сорок восемь дней до Пасхи, верующие отказывались от этих непостных, скоромных продуктов. Скоромными называются продукты от теплокровных животных (птиц и млекопитающих), то есть мясо, молоко, их производные, яйца. И теперь, после Пасхального богослужения верующие могут разговеться.

Это слово, за десятилетия атеизма сохраненное для нас русской литературой, означает то, что верующие могут по прошествии поста впервые поесть скоромную пищу. На эти продукты - праздничную творожную пасху, на куличи, на мясное и яйца и берется благословение, или, как говорят в народе, "их освящают".

Но почему кулич? У хлеба особая роль в христианстве. Хлебом, сошедшим с небес и дающим жизнь миру, назвал Себя Сам Спаситель. Подобно тому, как потребляя хлеб в пищу, люди утоляют голод и поддерживают жизненные силы, так приобщаясь через веру ко Христу, люди освобождаются от духовного голода, приобщаются к духовной жизни, наследуют вечную жизнь. В главном Таинстве христиан - Таинстве Евхаристии (Причащения) хлеб незримо, таинственным образом (отсюда слово "таинство") прелагается (претворяется, пресуществляется) в Тело Христово. Сохраняя внешний вид хлеба, это уже Тело Христово, не символ Тела, а именно Само Тело. Так что хлеб в христианстве - больше, чем основной продукт питания.

По преданию, после Своего воскресения Христос приходил к апостолам во время их трапез. Подчеркивая, что Христа ждут, центральное место за столом оставляли незанятым, а на столе выкладывали хлеб, предназначенный для Спасителя. Со временем возникла традиция в праздник Воскресения Христова оставлять хлеб в храме - по-гречески такой хлеб назывался "артос". Оставляли артос на особом столе - так, как это делали апостолы. В течение всей Светлой недели - недели, следующей за Пасхой, артос берут с собой во время крестного хода и обносят его вокруг храма, а в субботу Светлой недели после благословения кусочки артоса раздаются верующим. Постепенно появился обычай иметь свой артос и дома. Таким хлебом стал кулич, это слово тоже имеет греческое происхождение - от слова kollikion, в переводе "круглый хлеб". Сейчас кулич - это высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Кстати, греческий kollikion вошел и в европейские языки: есть и испанский kulich, и французский koulitch. Священники учат: "Ставя на пасхальный стол кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь".

Творожная пасха. В Требнике - в церковной книге, где записаны правила богослужения, упоминается "млеко огустевшее", то есть творог, которому на Пасху придают форму усеченной пирамиды. Пирамида символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения Христа. Поэтому на верхней стороне творожной пасхи есть буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскрес!". На боковых сторонах специальной формы для творожной пасхи, пасочницы, по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа.

Так что всем нам знакомые пасхальные угощения - крашеные яйца, куличи и творожные пасхи несут в себе главную новость мироздания - "Христос Воскрес!". И именно эта весть - основная в праздник Пасхи.