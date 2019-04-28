Белорус Бронислав Самойлов выиграл первый этап «Тура Мерсина»
- 28.04.2019, 15:13
Гонщик велоклуба «Минск» стал вторым в общем зачете.
Гонщик велоклуба «Минск» Бронислав Самойлов занял второе место в общем зачете многодневной гонки второй категории «Тур Мерсина» в Турции, сообщает tut.by.
Самойлов выиграл первый этап и лидировал после второго, но на предпоследнем этапе голландец Петер Коннинг предпринял сольную атаку и отыграл отставание, став в итоге победителем многодневки.
Отметим, что пятое место в генеральном зачете занял еще один минчанин Василий Белявский.
Эдуард Ворганов стал 15-м, Антон Ивашкин — 24-м (он дважды был в топ-6 на этапах), Самир Джабраилов — 45-м.