Белорус Бронислав Самойлов выиграл первый этап «Тура Мерсина» 28.04.2019, 15:13

Фото: racehorizonpark.com

Гонщик велоклуба «Минск» стал вторым в общем зачете.

Гонщик велоклуба «Минск» Бронислав Самойлов занял второе место в общем зачете многодневной гонки второй категории «Тур Мерсина» в Турции, сообщает tut.by.

Самойлов выиграл первый этап и лидировал после второго, но на предпоследнем этапе голландец Петер Коннинг предпринял сольную атаку и отыграл отставание, став в итоге победителем многодневки.

Отметим, что пятое место в генеральном зачете занял еще один минчанин Василий Белявский.

Эдуард Ворганов стал 15-м, Антон Ивашкин — 24-м (он дважды был в топ-6 на этапах), Самир Джабраилов — 45-м.