закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 16:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Приметы на Пасху, чтобы деньги водились

2
  • 28.04.2019, 15:50
  • 1,186

Пасха — великий праздник, который тесно переплетен с народными поверьями и традициями.

Наши предки придавали огромное значение всему, что происходило в этот день, и соблюдали определенные приметы, чтобы деньги водились. Светлая Пасха — в первую очередь великий христианский праздник, торжество истины и оправдание искренних надежд.

Во всех церквях проводятся пышные службы, наполненные верой, счастьем и всеобщим ликованием.

С течением жизни люди стали подмечать закономерные события, которые всегда происходили на Пасху и позволяли стать богаче.

Специалисты сайта gs.by выбрали самые верные приметы, которые дошли до нас в неизменном виде.

Денежные приметы на Пасху

Богатый праздничный стол, с угощениями на любой вкус и большими порциями, непременно привлечет в дом процветание и деньги. На стол обязательно стелится самая красивая и дорогая скатерть, желательно — кристально белого цвета.

После праздничного ужина хозяевам дома необходимо убрать и перемыть всю грязную посуду, а крошки вытряхнуть на улицу, в след гостям. Народное поверье гласит, что гости обязательно вернутся и принесут с собой деньги. Убирая со стола после Пасхи, двигайтесь по часовой стрелке — это привлечет в дом процветание и денежный успех.

Пышные и вкусные куличи на Пасху — добрый знак, символизирующий собой зажиточный год.

Бугорки, трещины и гарь на куличах ничего хорошего не принесут. Поэтому хозяйкам следует отнестись к выпечке со всей серьезностью. Принесенные свечи из церкви на Пасху — оберег от всех бед и неприятностей, связанных с деньгами.

Чтобы оберег заработал, нужно принести 12 свечей, зажечь их возле икон и дать догореть до конца. Огарки хранятся за иконами до следующей Пасхи. На Пасху не позволительно распивать алкоголь в неумеренном количестве, устраивать шумные застолья, дебоширить, ругаться.

Если не последовать этой примете, следующий год будет бедным. Нельзя выносить мусор из дома в Пасху — можно вынести весь достаток из дома. Не берите и не давайте денег в долг в Христово Воскресение — деньги перестанут водиться.

Если встать на Пасху с первыми лучами солнца и встретить рассвет, то это принесет счастье и благосостояние всем членам семьи. Церковные приметы, чтобы деньги водились В этот торжественный день нужно обязательно посетить утреннюю праздничную службу, тогда Господь ответит на все ваши просьбы.

Пренебрежение богослужением — к разорению и бедам. Нужно обязательно подать нуждающемуся в Пасху, чтобы деньги водились. Если прийти из церкви раньше, чем соседи, то это принесет богатство и долгую жизнь.

В Пасху нужно выйти на улицу и оглядеться по сторонам: то, что привлечет внимание — принесет прибыль или станет ключом к разгадке будущего успеха. В пасхальное утро следует положить золото в воду на несколько минут, а затем умыться этой водой — это принесет успех в делах, обогащение и везение.

Услышав звон колокола, попросите у Господа от всей души счастья, здоровья, богатства — желание обязательно сбудется. Оставьте одно пасхальное яйцо для себя. По поверью, оно — денежный талисман. В старину наши предки брали его на любое важное дело.

Приметы на Пасху действительно можно назвать правдивыми. Все они помогают узнать будущее и улучшить свою жизнь. В них заложено нечто большее, чем народные легенды и суеверия — это несокрушимая вера людей в силу Господа и неподдельное счастье в честь прихода долгожданной Пасхи.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич