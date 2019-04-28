Дешевле российского: когда и почему покупать газ в ЕС будет выгоднее 28.04.2019, 15:59

С каждым годом объемы продаж газа из США в Европе будут только расти.

Цены на газ стали одной из главных тем предвыборной жизни Украины, пишет энергетический эксперт из Словакии Карел Харман для "Европейской правды".

Неслучайно правительство и "Нафтогаз" с 1 апреля практически оставили цену газа для населения без изменений, тогда как еще зимой все готовились к очередному повышению на основе договоров с Международным валютным фондом.

Воздержаться от повышения цен на газ позволила актуальная конъюнктура на рынке Европы. Благодаря очень теплой погоде во второй половине февраля резко снизилось потребление газа для отопления.

Поэтому даже уровень заполнения европейских газохранилищ составлял около 40%. В ситуации, когда многие трейдеры не имели средств профинансировать хранение этого газа до следующей зимы, им приходилось резко снижать цену на него.

Именно поэтому нынешняя ситуация разительно отличается от прошлогодней. Год назад мы наблюдали в Европе резко холодный февраль и март, которые полностью опустошили газохранилища.

Как результат, спотовые цены на газ в марте и апреле 2018 года были почти в два раза выше нынешних.

И это в ситуации, когда за год существенно выросли цены на нефть и нефтепродукты, которые до сих пор имеют влияние на цены газа в долгосрочных контрактах.

Опыт прошлого и этого года нам наглядно показывает, как работает газовый рынок Европы. Мы не знаем, какая будет погода следующей зимой и какие будут цены на нефть, а поэтому не можем делать долгосрочных прогнозов.

Нынешняя ситуация опровергает многие мифы, до сих пор популярные в Украине.

Украинские политики часто говорят, что сибирский газ, купленный на границе с Россией, всегда будет обходиться Украине дешевле. Как оказалось, эта логика должна учитывать еще и цены на европейском рынке. Именно этот фактор может обеспечивать более низкие цены при покупке газа в ЕС.

Еще один миф – утверждение, что в Украину импортируется российский газ (или даже что этот газ напрямую берется из транзита в Европу).

На самом деле в Украину импортируется газ, который продают его владельцы – разные европейские газовые трейдеры. Да, физически это может быть газ из Сибири, но его цена и доступные объемы определяются на торговых площадках (хабах) в Европе, а не в Москве.

Еще один популярный в Украине вопрос – когда снизится стоимость газа в Украине. Ответ очень прост – тогда же, когда эта цена снизится в ЕС.

И тут для всех украинских потребителей газа есть хорошая новость.

В мире есть одно место, где газ бесплатен. Даже более того – за его большие объемы потребления даже доплачивают.

Из-за стечения обстоятельств – большой добычи, снижения потребления после зимы и аварии на транзитном газопроводе в штате Нью-Мексико – газ временно обесценился.

При этом ситуация на газовом рынке США, особенно в его южных регионах, напряженная уже несколько лет, и эта напряженность продолжает расти – из-за непрерывного роста добычи сланцевой нефти растет и добыча попутного газа, который уже некуда продавать.

Экспорт – единственное спасение для американских газодобывающих компаний. Поэтому быстро строятся новые экспортные газопроводы к новым терминалам сжиженного газа на побережье Мексиканского залива.

С каждым годом объемы продаж газа из США в Европе будут только расти, что должно позитивно повлиять и на цены.

И тогда ситуация, когда покупка газа в ЕС будет для Украины более выгодной, чем напрямую в России, сможет стать не исключением, а правилом.