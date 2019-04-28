«Сын несколько дней ночевал в лесу, тушил пожар» 28.04.2019, 16:14

Фото: belsat.eu

Как в Ольманах боролись с огнем.

Официально озвучивается, что пожары около села Ольманы ликвидированы. Но в беседе с «Белсатом» лесники говорят, что на самом деле огонь не до конца обуздан. До сих пор на болотах горят торфяники. Но в общем в Ольманах жители вздохнули с облегчением в прямом смысле этого слова. Из-за сильного дыма от пожаров в деревне действительно было сложно дышать.

Ольманы. Фото «Белсат»

Жительница Ольман Ольга Константиновна говорит, что невозможно было открыть окна, поскольку сильный запах горелого просто заполнял дом.

«Особенно очевидно было утром. Дым окутывал деревню словно туман. А если пройдешься по улице, то одежда моментально воняла дымом», – рассказала жительница Ольман.

Сильные пожары затронули многих жителей Ольман. Так, один из выходивших из магазина мужчин рассказал, что принимал участие в тушении огня. Его сын несколько дней ночевал в лесу, поскольку сил для того, чтобы обуздать сильный огонь, не хватало.

Жители Ольман вздохнули с оюлегчением. Фото «Белсат»

Другой житель деревни рассказал, что еще даже в субботу, 27 апреля, видел, как над лесом летали вертолеты МЧС.

«Три вертолета сегодня пролетели в сторону украинской границы. Сейчас пожар уже там тушат. А так огонь действительно подходил к самой деревне. Я вчера видел лесника, так он говорит, что пожар начался в Украине, а уже оттуда пришел через границу и к нам», – рассказал мужчина.

И действительно, официальная версия причин пожара – огонь на леса и болота перекинулся через границу из Украины.

Решением Столинского райисполкома введено полное ограничение на посещение лесов. Кроме того, буквально на каждом южном выезде из деревни дежурство несут пограничники. Должностные лица на гражданском автомобиле проверяют документы и решают, можно ли впустить конкретного человека в лес.

Через этот мост пограничники никого не пропускают. Фото «Белсат»

Журналистов пограничники на выезде из села также просят показать паспорт, выслушивают просьбу о посещении леса и звонят своему руководству. Пока решается дать ли им разрешение на то, чтобы увидеть последствия пожаров, слышат, как один пограничник говорит другому:

«Здесь до украинской границы буквально 7-8 километров. Пожар был на левой стороне от деревни. Хорошо тут огонь свирепствовал. Но теперь стало спокойно».

Из разговора с пограничником журналисты выясняют, что на этом участке, вблизи Ольман, уже проведена демаркация белорусско-украинской границы. Правда, пока нет столбов, но разметки полностью нанесены.

Через некоторое время пограничнику позвонило его руководство. Ответ для них неутешительный: «Запрещено».

Пожарная машина направляется в лес около Ольман. Фото «Белсат»

Сотрудник пограничной службы объяснили, что связано это прежде всего с запретом посещения леса, поскольку визит и так будет замечен лесниками, пристально наблюдающими за лесными массивами. В любом случае, даже если бы и было разрешение, сотрудник пограничной службы должен был бы их сопровождать.

Фото «Белсат»

На прощание пограничник напоминает, что самовольное посещение леса повлечет за собой административную ответственность и советует поговорить с местными жителями.

Фото «Белсат»

«Горел в основном полигон. Но площадь пожаров была огромная, около 200 гектаров. Едва удалось потушить. Хорошо, что помогала авиация – вертолеты. Сверху как сбросят воду, так оно и прибивало сразу же», – рассказал житель Ольман Николай.

Засушливая погода способствует пожарам. Так, если удалось обуздать стихию около Ольман, то новые возгорания не дают спасателям отдохнуть. Сейчас пожарные бригады и лесники борются с огнем на территории сельского хозяйства «Полесье», что находится около Ольшан. Огонь уничтожает лес и болота также на самой границе с Украиной.