Белорусский футболист Николай Сигневич выиграл чемпионат Венгрии 28.04.2019, 17:16

ФОто: fradi.hu

Фанаты и футболисты «Ференцвароша» эффектно отпраздновали победу.

В Венгрию Николай Сигневич отправлялся в статусе чемпиона Беларуси. Нашему нападающему быстро удалось обжиться на новом месте, пишет by.tribuna.com.

Сигневич с ходу стал первым форвардом в «Ференцвароше». За весеннюю часть чемпионата белорус провел девять матчей, в которых забил четыре мяча.

Команда уверенно шла на первом месте, поэтому «золото» являлось только делом времени. Развязка пришлась на четвертый тур до финиша. Ближайший преследователь команды белоруса – «МОЛ Види» – не имел право оступаться в матче против Академии Пушкаша. Однако поединок завершился вничью, а это значило, что «Ференцварош» впервые три сезона стал чемпионом Венгрии.

Так как матч против «Гонведа» начинался позже, фанаты начали праздновать досрочное первое место еще на походе к стадиону.

Праздник продолжился и во время матча.

Конечно, куда же в таком случае без пиротехники?!

Пусть «Ференцварош» и проиграл 2:3, но после игры фан-сектор ликовал. К болельщикам присоединились футболисты.

Праздновал вместе со всеми и Сигневич, который весь матч просидел на скамейке запасных.

Общее фото чемпионской команды, где можно найти Сигневича слева в верхнем ряду.

То чувство, когда стал чемпионом второй раз за полгода.

Ликование футболистов продолжилось в раздевалке.

Видео празднований от самого клуба.