закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 18:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Белорусский футболист Николай Сигневич выиграл чемпионат Венгрии

  • 28.04.2019, 17:16
ФОто: fradi.hu

Фанаты и футболисты «Ференцвароша» эффектно отпраздновали победу.

В Венгрию Николай Сигневич отправлялся в статусе чемпиона Беларуси. Нашему нападающему быстро удалось обжиться на новом месте, пишет by.tribuna.com.

Сигневич с ходу стал первым форвардом в «Ференцвароше». За весеннюю часть чемпионата белорус провел девять матчей, в которых забил четыре мяча.

Команда уверенно шла на первом месте, поэтому «золото» являлось только делом времени. Развязка пришлась на четвертый тур до финиша. Ближайший преследователь команды белоруса – «МОЛ Види» – не имел право оступаться в матче против Академии Пушкаша. Однако поединок завершился вничью, а это значило, что «Ференцварош» впервые три сезона стал чемпионом Венгрии.

Так как матч против «Гонведа» начинался позже, фанаты начали праздновать досрочное первое место еще на походе к стадиону.

Праздник продолжился и во время матча.

Конечно, куда же в таком случае без пиротехники?!

Пусть «Ференцварош» и проиграл 2:3, но после игры фан-сектор ликовал. К болельщикам присоединились футболисты.

Праздновал вместе со всеми и Сигневич, который весь матч просидел на скамейке запасных.

Общее фото чемпионской команды, где можно найти Сигневича слева в верхнем ряду.

То чувство, когда стал чемпионом второй раз за полгода.

Ликование футболистов продолжилось в раздевалке.

Видео празднований от самого клуба.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич