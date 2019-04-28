Диверсанты в трубе 4 28.04.2019, 17:25

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Иллюстрационное фото

Кто испортил российскую нефть в трубопроводе «Дружба»?

В скандале с загрязнением российской нефти поставляемой через Беларусь в Европу, наметился неожиданный поворот, пишут журналисты «Новой газеты» Арнольд Хачатуров и Лилит Саркисян.

В пятницу вечером представители «Транснефти» сообщили о возбуждении уголовного дела по факту умышленного вброса вредоносных примесей в нефтепровод «Дружба». Это противоречит версии о техническом сбое в системе контроля качества нефти, которая ранее рассматривалась как основная.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о повышенном содержании хлорорганических соединений в смеси Urals, после чего Беларусь ограничила транзит российской нефти в западном направлении.

По данным «Транснефти», вброс загрязненной нефти произошел через частный «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ), который обслуживает несколько небольших производителей, а с декабря прошлого года проходит через процедуру банкротства.

Однако в этой истории остается множество темных мест.

Во-первых, неизвестен владелец испорченной партии углеводородов. Первый заместитель гендиректора «СамараТрансНефть-терминал» Антон Томилов заявил РБК, что информация о причастности компании к вбросу является некорректной: узел слива Самара–Унеча, через который загрязненная нефть попала в трубопровод, был продан в декабре 2017 года Городской инновационно-лизинговой компании, которая передала его в лизинг, а затем перепродала в пользу ООО «Нефтеперевалка» — компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и несколькими штатными сотрудниками.

Следующий вопрос — мотивация предполагаемых «диверсантов». «Взять и испортить нефть, которая идет на экспорт в шесть стран и еще на российский терминал… Не могу себе представить, кому это могло понадобиться. Устанавливать виновника вброса, вероятно, будет не суд, а следствие при участии «Транснефти», — говорит партнер Rusenergy Михаил Крутихин.

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок найти виновных в поставках некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» и направить результаты проверки в Генпрокуратуру. Пока что большинство версий остаются откровенно конспирологическими: от заговора американских производителей сланцевой нефти до разборок местных криминальных структур, имеющих нелегальные «врезки» в нефтепроводы «Транснефти».

Белорусской стороне предстоит разобраться, каким образом утилизировать объем испорченной российской нефти, который может достигать 1 млн тонн.

Смесь с повышенным содержанием хлорорганических соединений вызывает коррозию оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и может вредить трубопроводной системе. Скорее всего, загрязненную нефть придется слить и отстоять в отдельных резервуарах, вся процедура может занять несколько месяцев.

«Транснефть» признала факт некондиционных поставок, а значит будет выплачивать компенсации пострадавшей стороне, в первую очередь Беларуси. «Транснефти» в этой ситуации выгодно признать вину, чтобы избежать длительных судебных разбирательств и как можно скорее возобновить поставки в западном направлении.

Минск предварительно оценил свои потери примерно в $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов. Сумма может вырасти, когда будет понятен ущерб для оборудования белорусских НПЗ. Итоговый объем выплат, похоже, станет предметом политического торга между руководством двух стран.

Однако претензии может предъявить не только Беларусь, но и другие покупатели российской нефти, столкнувшиеся с задержкой поставок. В этом случае основным претендентом на выплату компенсаций также выступит «Транснефть».

«Хлорорганические соединения иногда добавляются в пласт для повышения нефтеотдачи месторождений с высокой степенью обводненности. Долгое время такая практика была запрещена в России, но в 2012 году министр энергетики Сергей Шматко снял запрет, и многие нефтяники стали закачивать эти реагенты в старые скважины», — говорит Крутихин.

«После того как нефть добывается из скважины, она проходит через колоссальное количество этапов подготовки к транспорту — от этого зависит состояние дорогостоящего оборудования, — говорит профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель. — «Транснефть» продает компаундированную нефть, то есть смесь. Если в эту смесь попала часть нефти, загрязненная хлорорганическими соединениями, это значит, что ее почему-то не смогли очистить».

«Но в это очень сложно поверить из-за жесточайшего контроля на выходе. За 40 лет работы в отрасли я с таким сталкиваюсь впервые».

Вслед за Беларусью закупки российской нефти по «Дружбе» приостановили несколько европейских стран, среди которых Германия, Словакия и Польша. «Транснефть», помимо штрафных санкций, несет серьезные репутиционные потери. «Разумеется, этот инцидент скажется на позиции России как экспортера нефти, но в то же время российская нефть нужна, к ней привыкли. Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе заточены под нее. Так что экспорт туда продолжится, когда устранят все последствия», — считает Крутихин.

В пятницу, 26 апреля, на переговорах с участием представителей России, Беларуси, Польши и Украины стороны договорились о проведении совместных технологических мероприятий по устранению последствий загрязнения. «Это позволит <…> до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Теперь слово переходит к правоохранительным органам. Ранее возможность участия в расследовании инцидента с «Дружбой» российских спецслужб подтвердил президент Владимир Путин.