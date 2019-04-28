Названы 10 интересных фактов про Пасху 28.04.2019, 17:30

Что вы не знали про Воскресение Христово.

Сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово или Пасху. Этот праздник каждый год приходится на разные дни календаря, но обязательно на воскресенье, пишет vkurier.by.

Вот несколько интересных фактов о Пасхе, которые вы возможно не знали:

Цвет пасхальных яиц

По традиции верующие окрашивают пасхальные яйца в красный цвет – символ крови Иисуса Христа, который принес себя в жертву, чтобы спасти человечество.

Существует легенда, что Мария Магдалина с новость о воскресении Иисуса пришла к императору Тиберию. Он не поверил женщине и сказал, что это также невозможно, как и то, что куриное яйцо покраснеет. Но в это минуту подаренное ему яйцо стало красным.

Самые большие яйца

Самая большая скульптура в виде яйца была установлена в 1975 году в канадском городе Вегревилл. Она весит 2,5 тонны.

А самое большое яйцо из льда сделали в 2010 году в России: его вес – 880 килограмм, высота – 2,3 метра.

Самые дорогие яйца

Их изготовил ювелир Петер Карл Фаберже. Всего их было 71, по заказу императорской семьи были сделаны 52 яйца.

Сегодня некоторые из них хранятся в частных коллекциях и музеях, часть считается утерянными. Самое дорогое яйцо оценивается в 18,5 миллионов долларов.

Что делать с яйцами

Славяне катали яйца по земле, считая, что благодаря этому она будет плодородной.

Эти символы праздники берегли в течение года, чтобы они защищали урожай от паразитов и дом от пожаров. А если кто-то умирал в пасхальные дни, то ему в правую руку клали яйцо.

Самый старый пасхальный кулич

Самому старому пасхальному куличу почти 200 лет. Его испекли в 1821 году в семье Титман в Лондоне. Интересно, что на хлебе нет плесени, а пахнет он выпечкой.

Впрочем, о том, что пасхальный кулич долго хранится, знают все верующие.

Антипасха

Немногие знают, что следующее воскресение после Пасхи называют Антипасхой. В церкви принято вспоминать, как к апостолу Фоме, к не поверил в воскресение Христа, явился Господь.

Церковное миро

Эта особая церковная смесь из нескольких десятков веществ, среди которых ароматные травы, оливковое масло и благовонные смолы, готовится лишь раз, на Страстной неделе, а затем используется на всех службах в течение года.

Благодатный огонь

Огонь сходит в Иерусалиме в Великую Субботу. Иерусалимский патриарх со свечами входит в часовню над Гробом Господним и выносит огонь – символ воскрешение Иисуса Христа верующим. Затем специальными рейсами Благодатный огонь доставляют в Грецию, Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Болгарию, Сербию, Молдавию и Грузию.

«Мастер и Маргарита»

Наверняка, не все обращали внимание на то, что действие известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» происходит именно в Страстную неделю, а завершается накануне Пасхальной ночи.

И киндер-сюрприз

Оказывается, самое известное шоколадное яйцо – это дань пасхальным традициям. Микелле Ферреро приказал изготовить 20 тысяч сладких изделий, поясняя, что теперь Пасха у детей будет каждый день.