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Замгубернатора Могилевской области лишился работы

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  • 28.04.2019, 17:41
Виктор Некрашевич слева
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С недавних пор стала вакантной должность одного из заместителей председателя Могилевского облисполкома.

Это произошло после того, как Виктор Некрашевич ушел в отставку. Источники tut.by в окружении управленца считают, что отставка стала следствием интереса к нему правоохранительных органов.

Виктор Некрашевич был назначен заместителем губернатора Могилевской области в 2009 году. Он курировал в облисполкоме вопросы экономики, ценообразования, предпринимательства, статистики и анализа, ценных бумаг, труда и заработной платы, занятости, торговли и так далее. Обеспечивал также контроль за инвестиционной деятельностью в Могилевской области.

«В шоке от информации о его задержании», — сказал знакомый бизнесмена.

Как рассказали журналистам три не связанных друг с другом источника, определенный интерес правоохранительных органов к Виктору Некрашевичу возник еще зимой. «Его задержали, но очень быстро отпустили. Некрашевич был на свободе, но расследование уголовного дела продолжалось», — пояснил источник.

Чиновник продолжал принимать участие в бизнес-форумах, свидетелем этого были и журналисты. Судя по всему, последний раз Виктор Некрашевич появился на публике 4 апреля. В тот день зампред Могилевского облисполкома подписал соглашение о намерениях по содействию экономическому развитию с генеральным директором департамента коммерции китайской провинции Шэньси Чжао Руньминем. Через две недели Некрашевич лишился работы, свидетельствует сайт Могилевского облисполкома. По неофициальной информации, он опять был задержан. Получить комментарий в силовых ведомствах не удалось. Мобильный телефон экс-чиновника недоступен.

«Некрашевич проработал в Могоблисполкоме 10 лет. Это довольно серьезный срок. Я бы не связывал это с нынешней сменой губернатора. Некрашевич пришел при [Петре] Руднике. Хорошо работал и при [Владимире] Доманевском. Но под него начали копать несколько лет назад. Была известная история с недвижимостью. Он был под прицелом. Опасался ли он этого? Не знаю. Наверное, не очень, а рассчитывал на покровителей», — отметил собеседник.

В 2015−2016 годах вопросы силовиков возникли не к Виктору Некрашевичу, а к его жене. Тогда правоохранители усомнились в законности операций с недвижимостью. Спор касался приобретения помещений на техническом этаже 7-этажного дома, построенного для чиновников, тогдашним начальником отдела строительства Могилевского горисполкома Владимиром Дударевым и Еленой Некрашевич.


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