Как журналисты коммунальников расшевелили 28.04.2019, 18:02

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Жители девятиэтажки в Минске столкнулись с рядом проблем.

Столичная девятиэтажка по адресу Любимова 40 корпус 1, превратился для некоторых жителей в тюрьму… из-за замены лифта. Жительница дома Наталья на улице последний раз была в конце января, передает «Белсат».

«Я очень хочу выйти на улицу, мне нужно посетить поликлинику, сделать анализы. У меня много проблем со здоровьем. Врачей я не вызываю, потому что им нужно подниматься на 9-й этаж, я это прекрасно понимаю. Скорую проблематично вызвать – также 9-й этаж», – жалуется Наталья.

Лифт в доме начали менять в начале февраля, и неоднократно переносили срок запуска. Через два с половиной месяца жители уже не сдерживают эмоций.

«Ужасно! Ежедневно в поликлинику находись пешком! Я задолбался!», – восклицает житель дома.

В апреле проблем прибавилось: в подъезде пропал свет. Те, кто идет на работу в сумерках или поздно возвращается домой, вынуждены опасаться.

«Соскользнет нога, вот, в темноте. Представьте себе! Вот нога соскользнула – хорошо, что перила были, и я на них повисла. А если бы не повисла – полетела бы кувырком. Была бы травма, больничный. Это было 1 апреля, а второго – муж пришел с работы и говорит, что света в подъезде нет, - рассказала Мария Астапович. – Позвонил на 115, приняли заявку, обещали исправить. На следующий день шел – снова нет света. Снова позвонил – там удивились, заново пообещали, что все исправят».

За две недели на проблемы жителей не откликнулась ни одна коммунальная служба. Жительница дома Мария говорит, что вот такую первоапрельскую шутку они получили от коммунальщиков.

Юрист Дарина Гулюта подчеркивает: уже через месяц работ по замене лифта жильцы могли идти к коммунальщикам.

«Если работы не были выполнены в срок, потребителям необходимо направить письменное обращение исполнителю. Потребители могут требовать возмещения убытков, могут не оплачивать невыполненную услугу и могут требовать денежную компенсацию морального вреда», – объясняет юрист.

Чтобы решить проблему с освещением в подъезде, юрист посоветовала жителям обратиться в письменной или устной форме в эксплуатационную организацию. Недостатки жилищно-коммунальной услуги должны быть исправлены немедленно.

Работники ЖЭСа от комментариев отказались, но при этом срочно выехали на место и продемонстрировали журналистам, что исправили освещение.

А вот лифт так и не заработал… Тогда журналисты позвонили заведующей отделом капитального ремонта ЖКХ № 1 Московского района Минска Алесе Чистой.

«Я как с вами поговорила, пообщалась с подрядчиками. Все, лифт зарегистрирован в «Промнадзоре». Сейчас завезут документы «Лифтсервису». Все, «Лифтсервисом» приняты. Должны запустить лифт или сегодня вечером или завтра утром», – заверила Алеся Чистая.

И действительно, позже журналисты связались с жителями дома 40 на улице Любимова, и они сообщили, что лифт наконец заработал.