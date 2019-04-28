Российские банки нагружают население рекордными долгами 2 28.04.2019, 18:12

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В РФ доля машин, купленных в кредит достигла исторического рекорда.

По мере того, как доходы россиян продолжают падать (на 2,3% за первый квартал), банки наращивают выдачу потребительских кредитов, а долг превращается в единственный способ поддержать иллюзию прежнего уровня жизни, пишет finanz.ru.

Несмотря на все усилия ЦБ по охлаждению рынка, по итогам первого квартала банки выдали населению 1,97 триллиона рублей новых займов. Количество кредитов выросло на 11% (8,84 миллиона), их общий объем подскочил на 17%, подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

Драйвером рынка стали кредиты наличными: их число выросло на 16%, а объем - почти на треть, до 997 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем россияне одолжили по ипотеке - 529,7 млрд рублей (+1%).

ВТБ по итогам первого квартала нарастил выдачу розничных кредитов на 55% - до 382 млрд рублей, сообщил в понедельник зампред правления Анатолий Печатников.

За три месяца банк выдал рекордное количество кредитов наличными, рассказал он: свыше 338 тысяч займов на общую сумму 217 млрд рублей, что более чем на 60% превышает результат за первый квартал прошедшего года. Ипотечные продажи банка выросли на 53%, до 148 млрд рублей.

На рынке автокредитов бум достиг и вовсе беспрецедентных масштабов. По итогам первого квартала 59,2% от продаж автомобилей осуществлялись в долг, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с прошлым годом доля кредитных машин подскочила на 7,7 процентного пункта, а количество автокредитов - на 13,7%.

«Растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей», - говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Банковский кредит остается главным инструментом поддержания расходов домашних хозяйств в условиях сокращения реальных доходов и замедления роста зарплат, констатирует заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.

«Устойчивость такой финансовой модели домашних хозяйств невозможна в долгосрочной перспективе без возобновления стабильного роста реальных доходов. В противном случае население в скором времени может столкнуться с ухудшением своих финансовых возможностей по обслуживанию долга, а банки - с падением качества кредитного портфеля, что, в свою очередь, заставит их ужесточать условия выдачи новых кредитов», - предупреждает эксперт.