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Кино к Пасхе: Шесть фильмов о семейных ценностях

  • 28.04.2019, 18:26

Пасха – семейный праздник, который хочется отмечать только с самыми близкими.

Vogue.ua выбрал шесть классических фильмов для пасхального вечера – о важности семьи и семейных ценностей.

"Мужья и жены"

Кто знает об общечеловеческих ценностях больше, чем бесконечно тонкий, ироничный и душевный Вуди Аллен? "Мужья и жены" – фильм 1992 года, который режиссер считает одной из лучших своих работ. Это история про две семейные пары, которые находятся на грани развода и пытаются понять, что же не так в их отношениях. Символично, что одну из пар – Гейба и Джуди – сыграли Вуди Аллен и его жена Миа Фэрроу, которые расстались в процессе съемок. Это чудесное кино – хороший повод взглянуть на себя со стороны.

"Кто боится Вирджинии Вулф"?

Еще одна легендарная кинопара, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон, играют супругов в состоянии кризиса в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф", экранизации культовой пьесы Эдварда Олби. История про две семейные пары, которые бесконечно ссорятся и играют в "психологические игры" – одна из лучших социальных драм 20 века, в который нетипично реалистично для 1960-ых годов показаны семейные отношения. Картина получила пять "Оскаров" и прошла испытание временем - глубокое кино, которое помогает осознать, что важно, а что – второстепенно.

"Унесенные ветром"

Самый романтичный и сентиментальный фильм 20-го века, который и спустя почти 80 лет со дня премьеры заставляет зрителей плакать во время просмотра – во многом благодаря гениальному кастингу, проведенному режиссером Виктором Флемингом. "Я подумаю об этом завтра. Завтра будет другой день!" – фраза Скарлетт О'Хары в исполнении Виввьен Ли, демонстрирующая ее позитивное отношение к жизни и бесконечный оптимизм несмотря на непростую судьбу, стала одной из самых популярных кинофраз 20-го века.

"Сладкий ноябрь"

Радоваться моменту, не думать о будущем, ценить близких – истина одного из самых известных фильмов начала 2000-х годов проста и незамысловата. И хотя "Сладкий ноябрь" была номинирован на "Золотую малину" и получила разгромную критику за нереалистичность, это одна из самых популярных картин своего времени – во многом благодаря красивой кинопаре Киану Ривза и Шарлиз Терон.

"По семейным обстоятельствам"

Один из самых душевных фильмов, снятых в Советском союзе. Главное достоинство "По семейным обстоятельствам" в его иронии: бытовые темы, с которыми сталкивается любая семья – квартирный вопрос, разделение семейным обязанностей, ссоры зятя и тещи – в фильме Алексея Коренева пропущены через мощный фильтр здорового иронического отношения к жизни. Не фильм, а сплошная терапия.

"Семейка Тененбаум"

Фильмы Уэса Андерсона, одного из самых ярких представителей американского независимого кино, идеально подходят для просмотра всей семьей, если ваша семья обладает нестандартным чувством юмора. "Семейка Тененбаум" – бесконечно смешное и стильное кино об эксцентричной семейке, которая объединяется спустя 20 лет жизни врозь. Стоит пересмотреть и задуматься, как порой полезен в семейных отношениях юмор.


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