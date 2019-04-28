Эйдман: Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин 28.04.2019, 18:37

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Новый президент Украины выбрал правильную тактику, обратившись напрямую к российскому обществу.

Получивший большинство голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский продемонстрировал новую, гибкую тактику противостояния российской гибридной агрессии, опубликовав обращение к правителю РФ Путину в ответ на намерение Кремля выдавать паспорта РФ украинским гражданам. Такое мнение выразил в Facebook российский социолог и политолог Игорь Эйдман, пишет gordonua.com.

"В последние годы Украина была в глухой обороне в информационной войне. Она, в основном, отбивала атаки и разоблачала ложь российских властей и СМИ. Таким образом удавалось поддерживать у значительной части украинского общества волю к сопротивлению. Однако агрессора одними оборонительными действиями не победишь. В информационной войне лучшая защита – нападение", – отметил он.

По мнению политолога, Украина не вела сознательную информационную работу с российской аудиторией, объявляя всех граждан РФ агрессорами, что позволяло Кремлю сплачивать вокруг себя общество и натравливать его на украинцев.

"Для Путина стремление подчинить себе Украину давно стало маниакальной идеей фикс. По доброй воле он украинцев в покое не оставит и уж тем более не отдаст захваченного. Однако у диктатора есть ахиллесова пята – внутриполитическая (не)устойчивость режима, популярность которого сейчас крайне низка. Старый нудный Путин в России надоел очень многим. Российским властям можно устроить такие проблемы дома, что им будет не до Украины", – подчеркнул Эйдман.

Политолог считает, что Зеленский выбрал правильную тактику, обратившись напрямую к российскому обществу и протянув руку оппозиции.

"Его история дает россиянам надежду на новую молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин. В этой ситуации Кремлю будет очень сложно продолжать антиукраинскую агрессию", – подытожил он.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса.

27 апреля президент РФ заявил, что получение российского гражданства могут упростить не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

Зеленский заявил, что не советовал бы российским властям "соблазнять" украинцев паспортами РФ.

"Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", – заявил он.