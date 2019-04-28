Как бобруйчанин работает пилотом во Вьетнаме 3 28.04.2019, 18:50

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Фото: bobruisk.ru

При графике шесть недель полетов – две недели дома ему платят $11 тысяч.

Бобруйчанин Игорь Петращук несколько последних лет работает пилотом в государственной авиакомпании Вьетнама. Мужчина поделился с «Вечерний Бобруйском» своими впечатлениями об этой экзотической стране.

Игорь родился в 1969 году Житомирской области (Украина). Отец его Анатолий Васильевич, военнослужащий, танкист, мама Галина Петровна – педагог по образованию. Когда Игорю было три года, семья переехала в Германию на место службы отца. Там мальчик закончил первый класс, а затем отца направили служить в Бобруйск. Здесь Игорь учился в СШ №21. Родители его и сейчас живут в Бобруйске в районе Киселевичей, потому мужчина иногда наведывается в город своего детства.

«Мечтал стать летчиком с 3 лет».

– Мне было года 3, когда мы с матерью встречали отца в Борисполе (аэропорт в Киевской области), и я впервые увидел близко самолет Як-40. С тех пор я мечтал летать. В годы учебы в школе ходил в авиамодельный кружок на станцию юных техников.

После неудачных попыток поступления в военные училища в Армавире и Ставрополе (вестибулярный аппарат оказался недостаточно развит) Игорь пошел в Бобруйское ПТУ-95 на специальность «электромонтажник по ремонту и наладке оборудования», закончил с отличием. Параллельно занимался в Бобруйском аэроклубе. С уважением вспоминает своих наставников.

Долгий путь в гражданскую авиацию

В 1988 году мечта Игоря Петращука, наконец, сбылась: он поступил в высшее военное училище лётчиков в городе Борисоглебск. Но спустя два года учебное заведение расформировали, и молодой человек в составе группы был переведен в Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков. А заканчивал он Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск.

Окончание Игорем училища совпало с развалом Союза, в связи с этим происходило большое сокращение армии, и он попал в запас. Выбирать особо не приходилось, и в 1993 году он после переобучения пошел служить в боевой вертолетный полк в Санкт-Петербурге. В 95-ом служил в Чечне, досрочно получил звание капитан. В 98 году в связи с очередными сокращениями армии снова попал в запас. Попробовал себя в разных качествах на «гражданке»: работал в мебельной фирме, менеджером и руководителем торговой компании в Питере, около года жил в Америке, где работал кем придется, а потом вернулся в Россию к семье.

В 2007 году Игорь вместе с женой полетели в Италию к другу.

– Добирались мы на самолете, и я понял, как сильно скучаю без полетов, – вспоминает Игорь. – Как раз тогда авиационная отрасль начала развиваться, кроме «Аэрофлота» появились разные компании, летчиков стало не хватать. И я решил попробовать себя в гражданской авиации. В 2009-ом меня зачислили пилотом учебного отряда авиакомпании «Аэрофлот», подготовку проходил во Франции.

Так в 40 лет Игорь начал карьеру гражданского летчика. Был вторым пилотом гражданской авиации, командиром воздушного судна на самолетах Аэробус А319, А320 и А321. Из-за проблем со здоровьем в 2016-ом уволился. А когда восстановился, решил попробовать работать во Вьетнаме.

После сдачи экзаменов государственная авиакомпания Вьетнама Vietnam Airlines пописала с ним контракт на пять лет. И вот почти три года Игорь Петращук работает там пилотом. График его работы: шесть недель полетов во Вьетнаме, две недели дома. Дом Игоря находится в Подмосковье, там они живут вместе с женой. Их сын Игорь живет в Санкт-Петербурге, учится в университете на психолога и параллельно работает менеджером в крупной компании.

«Движение на улицах абсолютно хаотичное».

Во Вьетнаме он живет в городе Хошимин (многие вьетнамцы по старой памяти до сих пор называют его Сайгоном). Хошимин – крупнейший город страны с населением около 8 млн. людей.

– Когда я впервые оказался в Хошимине, было такое ощущение, что попал в муравейник, – вспоминает Игорь. – Огромная скученность людей везде. Основная часть вьетнамцев, процентов 70, перемещаются на скутерах, средняя скорость перемещения по городу – 30 км/час, из-за большого потока быстрее просто невозможно. Ездят они даже по тротуарам, да еще смотрят на тебя так, будто ты им мешаешь ехать. Спокойно выезжают на полосу встречного движения. Светофоры там – вещь условная. Движение на улицах абсолютно хаотичное. При этом никого не штрафуют, камер видеонаблюдения на дорогах я не видел. Словом, полный хаос. Полицейских там увидишь очень редко, они также передвигаются на скутерах.

Дома в Хошимине очень узкие и при этом высокие, рассказывает Игорь. К примеру, ширина дома может быть 3,5 метра, а высота – 5 этажей. Дома строятся на заглубленном свайном фундаменте, который уходит под землю на глубину от 3 до 20 метров в зависимости от высоты дома. На первых этажах жилых домов находятся гараж и гостиная одновременно. Многие открывают на первом этаже кафе, парикмахерскую или магазинчик.

Сам Игорь арендует комнату-студию в 6-этажной вилле, с обслуживанием. В вилле есть бассейн, спортзал.

Общается во Вьетнаме Игорь на английском языке. Говорит, что вьетнамский иностранцам выучить невозможно: « Там одно слово имеет до 10 значений из-за тональности произношения». Мужчина может сказать на вьетнамском несколько основных слов: «Синь чао» – привет), «Сам бай кук тэ» – международный аэропорт, «Чук мон нам мой» – с Новым годом.

«По улицам вьетнамцы ходят в масках – спасаются от загрязненного воздуха»

По мнению Игоря, менталитет вьетнамцев довольно странный, и человеку приезжему понять его сложно.

– Если к ним обращаешься с каким-нибудь вопросом, четкого ответа никто не даст. Живут они, я бы сказал, несколько примитивно. Там не бывает холода, у них все растет, все доступно, и не нужно сильно напрягаться. Встают местные жители в 5-6 часов утра, ложатся рано. Но по пятницам вечерами и в субботу сидят компаниями и тоннами пьют пиво, громко поют караоке у себя в гаражах, могут петь до 12 ночи. По улицам вьетнамцы ходят в обычной одежде и масках – спасаются от загрязненного воздуха. Женщины часто носят треугольные шляпы из тростника. Пожилые люди рано утром делают зарядку в парках, иногда прямо у дороги.

Детей во вьетнамских семьях минимум двое, у многих трое и четверо. Дети как правило сидят на нижнем этаже дома, где кафе или салон красоты, а родители рядом ведут бизнес.

Что касается отдыха во Вьетнаме, у нашего собеседника к этому отношение неоднозначное.

– Конечно, страна для нас экзотическая и потому интересная. Но море и пляжи довольно грязные. Кругом огромное количество рыболовецких лодок. Рыбаки ежеминутно вылавливают тонны кальмаров, осьминогов, крабов, рыбы, и весь мусор выбрасывают за борт. Когда ты купаешься в море, даже на хорошем пляже, кругом плавает всякий мусор.

Суп Фо-бо: «Ничего вкуснее в жизни не ели».

– По европейским меркам в местных забегаловках царит полная антисанитария. Но зато в них можно попробовать очень вкусное национальное блюдо – суп фо-бо. Это такой вкусный наваристый говяжий бульон, в который добавляется много разных трав и специй. Кто бы ко мне не приехал в гости, я первом делом веду их в такую забегаловку. Первая реакция у всех – шок. Но когда они попробуют этот суп, то все говорят, что ничего вкуснее в жизни не ели. Рестораны западного типа там есть, но они очень дорогие. Например, ужин на двоих в приличном Стейк-хаусе, состоящий из хорошего стейка и вина, обходится в 100-120 долларов. Потому что говядины своей там нет, ее привозят из Австралии, Америки и Японии.

Во вьетнамской кухне большой выбор морепродуктов: устрицы, кальмары, рыба, гребешки всякие. Все это можно купить на рынках в свежем виде. И лягушек там едят, я и сам пробовал, по вкусу это что-то среднее между рыбой, курицей и грибами. Знаю, что в Ханойе едят собак, в Сайгоне этого практически нет. Сам я такое блюдо не пробовал.

Еду я готовлю себе сам. Покупаю на рынке огурцы, помидоры, зелень. Там круглогодично свежие манго, папайя, арбузы. Покупаю, как правило, курицу, иногда свинину.

О ценах и зарплатах

По словам собеседника, цены на местные продукты во Вьетнаме очень доступны. Например, 3 кг маракуйи можно купить за 2 доллара (4.20 бел. руб.), килограмм практически всех морепродуктов стоит 2-3 доллара (4.20-6.30 бел. руб.). Куриная грудка (упаковка 4 шт.) стоит около 2 долларов. А вот все привозное очень дорогое. К примеру, во Вьетнаме нет своего творога и сметаны, их привозят из Америки. Потому за баночку сметаны весом 200 грамм нужно отдать 12 долларов (около 25 бел руб.).

За комнату-студию в вилле Игорь отдает 750 долларов в месяц (примерно 1.579 бел. руб.), жилье ему оплачивает авиакомпания, в которой он работает.

Что касается доходов, по словам Игоря Петращука, Вьетнам – страна очень контрастная.

– На улице можно увидеть автомобили Феррари и Майбах, людей с массивными золотыми цепями на шее, но основная масса людей живет достаточно бедно. Средняя зарплата у них долларов 300, 500 – это уже хорошо.

Зарплата нашего героя зависит от графика работы. При графике 6 недель полетов – две недели дома ему платят 11 тысяч долларов.