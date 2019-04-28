Явка на выборах в Испании побила рекорд с 1993 года 28.04.2019, 18:59

На нынешних выборах изберут новый состав Конгресса депутатов, а также большинство сенаторов.

По состоянию на 14:00 явка на досрочных парламентских выборах в Испании составляла 41,49% и этот показатель – самый высокий с 1993 года, сообщает местное издание El Pais (перевод — liga.net).

Для сравнения, в 2016-м явка в 14:00 составляла 36,87%.

Решение о проведении досрочных выборов было принято в феврале, после того, как парламент отказался утвердить бюджетный план на 2019 год. Кроме того, почти вся работа правительства была заблокирована парламентской оппозицией.

На нынешних выборах изберут новый состав Конгресса депутатов (нижняя палата), а также большинство сенаторов – 208 из 266 членов верхней палаты парламента.

Лидером этих выборов считают Испанскую социалистическую рабочую партию премьер-министра Педро Санчеса.