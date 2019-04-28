Бессмертный: Лукашенко - человек, несущий в себе комплекс советского экс-председателя колхоза 2 28.04.2019, 19:10

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Роман Бессмертный

Экс-посол Украины в Беларуси назвал Лукашенко «совковым Трoекурoвым».

Своими опозданиями на переговоры правитель России Путин унижал белорусского диктатора Лукашенко. Такое мнение высказал бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью украинскому каналу ЧП.Info, передает «Радыё Свабода».

Отвечая на вопрос, какое впечатление произвел Путин на переговорах с Лукашенко, свидетелем которых он был, Бессмертный отметил:

«Путин - это человек с наполеоновским комплексом, который есть у большинства людей небольшого роста. И этот наполеоновский комплекс начинается с того, что он опаздывает обычно на час, на два часа, а то и больше на встречи со всеми. Он просто показывает тем самым, что он «хозяин». Причем он опаздывал на встречу с Лукашенко, он опаздывал на встречу с Макрон, с Меркель. Причем он часто на встречу с Лукашенко приходил с сюрпризом, кого-то с собой приводил и т д. Это делалось для того, чтобы унизить Лукашенко, который носился по библиотеке полтора-два часа, не находя себе места - в Минске».

При этом Бессмертный высказался нелестно про самого Лукашенко:

«Человек, который несет в себе комплекс бывшего советского председателя колхоза. Это означает приехать в райком партии и взять там цистерну солярки, поехать в обком партии - взять там машину минеральных удобрений, поехать в ЦК - взять там фонд заработной платы».

Экс-посол сравнил Лукашенко с Троекуровым - богатым дворянином-самодуром из романа Александра Пушкина «Дубровский». «Вот такой совковый Трoекурoв», - сказал Бессмертный.