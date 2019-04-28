закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Литва - лидер в ЕС по количеству 30-летних с высшим и профессиональным образованием

  • 28.04.2019, 19:20

Литва также попадает в тройку стран, в которых самый низкий процент молодежи, не окончившей среднюю школу.

В прошлом году в Литве высшее или профессиональное образование было у 57,6% людей в возрасте 30–34 лет. Литва по этим данным лидирует в Евросоюзе, на втором месте – Кипр (57,1%), на третьем – Ирландия (56,3%). Средний показатель по ЕС – 40%, пишет delfi.lt.

Высшее или профессиональное образование есть у 68,2% женщин и 47,5% мужчин этой группы.

Литва также попадает в тройку стран, в которых самый низкий процент молодежи, не окончившей среднюю школу: таких в Литве в прошлом году было 4,6%. Самый низкий показатель в этой сфере в Хорватии – 3,3%, на втором месте Словения – 4,2%. Средний показатель по ЕС – 10,6%.

Основного образования в прошлом году в Литве не было у 6,1% молодых людей в группе 18-24 и 3% девушек этой возрастной группы.

ЕС поставил цель до 2020 года сделать так, чтобы хотя бы у 40% жителей каждой страны было высшее или профессиональное образование, а количество людей, не окончивших школу не превышало 10%.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич