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Ходорковский высказался о проблемах с качеством российской нефти

  • 28.04.2019, 19:35
Фото: EPA/UPG

Проблема, скорее всего, возникла на хорошо известной российскому бизнесмену врезке в магистраль в Самарской области.

Бывший владелец российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, проведший в заключении более 10 лет, высказал в «Фейсбуке» свое мнение по поводу поставок некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба». Тем более, что проблема, скорее всего, возникла на хорошо известной Ходорковскому врезке в магистраль в Самарской области («Самаранефтегаз», бывший ЮКОС, ныне «Роснефть»).

Бизнесмен напомнил, что в мае 2012 года министр энергетики РФ Сергей Шматко отменил запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. «На самарских месторождениях с парафинистой нефтью хлорорганика может дать приличную прибавку», — отметил он.

Михаил Ходорковский предположил, что в том районе «на хлорорганику нефть не проверяют».

«На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, потому что спорить с сечинскими себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему», — сказал Ходорковский и призвал нынешнего министра энергетики «не поддаваться давлению идиотов, стремящихся показать Путину, что они умеют управлять нефтяными компаниями и наращивать нефтедобычу без затрат».

Бизнесмен также считает, что репутации российской экспортной смеси Urals нанесен серьезный удар. Это отразится на скидке, а значит на доходах всех российских нефтяных компаний.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба».


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