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Зеленский дал достойный ответ

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  • Альфред Кох, «Обозреватель»
  • 28.04.2019, 20:12
  • 3,759
Альфред Кох
Фото: Гордон

Это своеобразный манифест, продуманный и предельно ясный.

Ответ Владимира Зеленского Путину - это прекрасный текст, который очевидно написан не сгоряча, а является своеобразным манифестом, продуманным и предельно ясным.

Заявка на роль лидера свободы и прогресса на всём постсоветском пространстве и обещание убежища всем, кто борется с тоталитаризмом и рабством - это сильный и ко многому обязывающийся ход.

И это смена курса: раньше Украина декларировала, что она вообще не интересуется делами на Востоке, у неё свой выбор, а вы там, в своей "Совдепии", живите как знаете.

Можно ещё отметить несколько сильных и содержательных новаций, но в целом, этот документ всем хорош кроме одного: с объявления такой позиции трудно начинать переговоры с Путиным.

А это может означать, кстати, что Зеленский и не собирается вести с ним никаких прямых переговоров. Разве, что (как он и написал) в "нормандском формате".

А это, в свою очередь, может означать все что угодно (кроме содержательных переговоров): от ритуальной говорильни в духе фрау Меркель, до ультиматума Путину от имени объединенного Запада.

В любом случае, Зеленский должен отдавать себе отчёт в том, что таким ответом он снижает шансы на нормализацию диалога с Кремлём.

Я, кстати, не уверен, что такая нормализация вообще возможна в обозримой перспективе. Даже чисто теоретически. Может и Зеленский так же считает?

Скоро узнаем.

Альфред Кох, «Обозреватель»


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