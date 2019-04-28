закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: В Бресте борцы с аккумуляторным заводом поздравили друг друга с Пасхой на площади

  • 28.04.2019, 20:23
Фото: belsat.eu

Десятки человек поучаствовали в «кормлении голубей».

Около 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода, пишет «Салідарнасць».

Среди них были и те, кого на этой неделе оштрафовали за участие в массовом мероприятии – шествии против завода 7 апреля.

Фото Роман Кисляк

Борцы за экологию поздравили друг друга с Пасхой, пообщались и разошлись. Во время и после акции протеста задержаний не было.

Напомним, Перед Пасхой был задержан и отправлен в ИВС до суда один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич