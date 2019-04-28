Фотофакт: В Бресте борцы с аккумуляторным заводом поздравили друг друга с Пасхой на площади
- 28.04.2019, 20:23
Десятки человек поучаствовали в «кормлении голубей».
Около 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода, пишет «Салідарнасць».
Среди них были и те, кого на этой неделе оштрафовали за участие в массовом мероприятии – шествии против завода 7 апреля.
Борцы за экологию поздравили друг друга с Пасхой, пообщались и разошлись. Во время и после акции протеста задержаний не было.
Напомним, Перед Пасхой был задержан и отправлен в ИВС до суда один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.