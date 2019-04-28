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Как 26-летняя белоруска работает дальнобойщицей

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  • 28.04.2019, 20:37
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Фото: bobruisk.ru

Как бы там ни было, но факт: профессия «водитель-международник» перестает быть чисто мужской.

По данным бобруйских автошкол с 2018 года в два раза выросло количество тех, кто получают водительские удостоверения категорий С и Е и отправляются работать в международных направлениях, и дело здесь совсем не в романтике дальних и не очень дорог, пишет «Вечерний Бобруйск».

Преподаватели автошкол заметили еще одну тенденцию: несмотря на то, что профессия всегда считалась «чисто мужской», в последний год эти категории становятся востребованными и у женщин.

«Где это видано, чтобы девочки там работали!»

Александре Хурсан 26 лет. В 19 девушка получила водительское удостоверение категории В. В прошлом году сдала на категорию С, а в январе этого года ей «покорилась» и категория Е, и теперь Александра имеет право управлять грузовиком массой более 3,5 тонн с прицепом, который весит более 750 кг.

После недельного обучения в Минске она получила еще и удостоверение водителя-международника. После этого началась ее 1,5-месячная стажировка. Напарником и одновременно наставником стал для нее двоюродный брат, который водит «фуры» уже семь лет. Саша уже побывала с ним в Польше, Венгрии, Словакии и России. В мае стажировка заканчивается, и она планирует отправиться в самостоятельный рейс.

Александра Хурсан
Фото: bobruisk.ru

Саша отучилась в торгово-экономическом колледже на продавца. Но потом решила, что «водитель-международник» – более интересная профессия. О зарабатывании денег, говорит, в тот момент не думала.

Родители к ее решению отнеслись по-разному: мама поддержала и даже пошутила, мол, будет ездить с ней, отец же отнесся скептически. Но после того как дочь сдала на права категорий С и Е, принял ее выбор. Двоюродный брат, с которым сегодня Александра колесит по странам, тоже воспринял все спокойно. А вот знакомые никак не унимались: «Где это видано, чтобы девочки там работали!»

Но решение было взвешенным. Тем более что знакомые водители-международники правду о жизни «дальнобойщика» и внутренней «кухне» от нее не скрывали. К тому же Саша узнала, что и в России, и в Европе женщины работают в этой сфере, и это не вызывает удивления. Во время своей стажировки девушка встретила трех таких женщин, все россиянки.

Но пришлось столкнуться не только со скептицизмом, а и с тем, что в Беларуси женщинам официально запрещено работать водителем-международником. Поэтому для того, чтобы Александру допустили к этой работе, фирма, в которой она обучалась, провела необходимую «аттестацию рабочего места».

«Когда видишь машины в кюветах, становится страшно»

Пока самый длинный рейс Александры – десять дней в дороге. Вместе с братом-напарником они так ездили в Краснодар. Водителю-международнику за рулем разрешено находиться не более девяти часов, потом надо делать перерыв, отдыхать. А вместе с напарником можно ехать 18 часов, по очереди.

– В первый рейс я поехала зимой, – вспоминает Александра. – Вначале было страшно, особенно когда видишь машины в кюветах. Поэтому ехала медленно и очень аккуратно, сейчас стала посмелее. Но не скажу, что это легко – управлять такой махиной. Садишься в кабину и понимаешь, насколько длинна фура – 16 метров, из них 13 – это прицеп. Всегда надо брать больший радиус поворота, тяжело проехать, когда узкие дороги. Иногда смотришь и забываешь, что нужно сделать, особенно когда интенсивное движение. Но, как мне говорят, к этому просто нужно привыкнуть.

– Еще тяжело, когда сбивается навигатор, – продолжает она. – Опытные водители уже знают, как действовать, я пока еду только по нему. Тяжело работать с тентом. Иногда просто не хватает сил растентовать прицеп. Думаю, когда начну ездить одна, буду просить кого-нибудь помочь.

Ну а самое плохое – это поломки и аварии. Но надо будет как-то самой разбираться или, опять же, просить о помощи.

По словам Саши, мужчины-коллеги тоже по-разному относятся, когда видят за рулем фуры девушку: кто-то показывает, что «класс!», а кто-то – «ходи пешком». Во время растентовки кто-то может молча помочь, а кто-то будет ехидно наблюдать со стороны.

– Больше тех, кто просто наблюдает, – признается Саша.

К бытовым неудобствам в дороге Александра, по ее словам, морально готова.

– Душ и туалет ищем по пути. Правда, иногда думаю, что лучше бы туда не заходила. Если есть время, то готовим. Единственное – зимой на улице в мороз неприятно умываться.

Что касается стирки:

– Какие-то мелкие вещи можно постирать в дороге, а затем развесить сушиться в кабине.

Как призналась Александра, после того как начала водить фуру, она стала значительно аккуратнее ездить на легковой машине, а когда видит впереди большегруз, то тормозит заранее.

Профессия для женщин с мужским характером

По словам Саши, когда она училась в автошколе на категорию СЕ, в группе из 30 человек она была единственной девушкой:

– Будущие одногруппники сначала решили, что я дверью ошиблась.

Но, по наблюдениям Саши, женщин с такими категориями не так уж и мало, просто многие, видимо, не могут трудоустроиться или стесняются.

И женщин, и мужчин на этот «хлеб» толкает желание заработать.

– А мужчин в «дальнобойщики» часто отправляют жены.

Тем девушкам, кто мечтает о такой жизни, Саша советует не спешить, а вначале сесть и проехать рейс в фуре, посмотреть на все изнутри.

– И в характере должны быть мужские качества, – считает она. – Это действительно тяжело, но не невозможно.

На вопрос, а как будет сочетаться ее работа с семьей, которая рано или поздно появится, Саша отвечает, что у нее в запасе точно есть еще лет пять, а там… как повернется жизнь. Но она уже строит планы, куда потратит заработанные деньги, мечтает о собственном жилье.

Профессия из разряда дефицитных

Леонид Вежновец, преподаватель высшей категории бобруйского филиала «Могилевского автоучебного комбината», вспоминает: когда категорию Е можно было получить только в двух школах Бобруйска, группы собирались по 25-30 человек. Сейчас количество школ выросло вдвое, а курсантов в группах столько же. Преподаватель объясняет:

– Эта тенденция появилась два года назад, и она постоянно нарастает. Связано с тем, что на Западе большой спрос на водителей-международников. Сейчас также в Германии рассматривается вопрос о внесении профессии «водителя-международника» в список дефицитных профессий. Если это произойдет, количество обучающихся снова вырастет.

Леонид Вежновец также отметил, что на эти категории в последний год стали приходить и женщины, хотя в прошлые годы представительниц прекрасного пола это не привлекало.

– Раньше приходили переучиваться только те женщины, которые уже работали на международных направлениях, и им надо было раз в пять лет проходить обучение. Сейчас приходят те, кто начинает обучение «с нуля».

«Тяжело работать с тентом», – признается Александра
Фото: bobruisk.ru

Подтверждает такую статистику и зам. директора автошколы «Вояж» Денис Гусаров. Он отмечает: в их школе нагрузка по этим категориям увеличилась в среднем в два-три раза, количество желающих обучаться стало расти с лета 2018 года.

– Раньше в группе в среднем обучалось 10-15 человек, сейчас – около 30. Конечно, это в основном мужчины. Но процентов десять – женщины в возрасте до 30 лет, – говорит Денис Степанович. – причина – экономический фактор.


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