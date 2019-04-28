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Сказки Росстата

  • Александр Немец, kasparov.ru
  • 28.04.2019, 21:03

Сферу обслуживания в России стараются развивать «вымогательным способом».

Несколько дней назад сайт Росстата, выдал данные за 1-й квартал 2019 года относительно российской макроэкономики. И на первой же странице этого доклада я обнаружил нечто совсем неординарное.

А именно. Оказалось, что в марте 2019 года оборот розничной торговли в РФ был равным 2668 млрд. рублей, а платные услуги населению составили 803 млрд. рублей. Это было единственным упоминанием "платных услуг населению" в этом довольно длинном статистическом документе.

Но пересчет, с целью получения объема платных услуг за весь 2018 год не представляет трудностей: розничная торговля за весь 2018 год составила, согласно, этой же статистической сводке, 31,579 млрд. рублей, то есть в 11,8 раза больше розничной торговли в марте 2019 года. Стало быть, платные услуги населению за весь 2018 год составили примерно 9560 млрд. рублей.

А вот теперь можно произвести международное сравнение:

В России, в 2018 году, платные услуги составили всего-навсего 23% от общей суммы розничной торговли и платных услуг. Это против около 75% в Америке (если не верите, посмотрите ежегодники U.S. Statistical Abstracts) и около 47,5% в Китае.

При повышении благосостояния общества, доля платных услуг населению в совокупном объеме розничной торговли и платных услуг стабильно растет – это непреложный экономический закон. В Китае этот показатель достиг 25% примерно в 2000 году, а сейчас приближается к 50%.

В Америке данный показатель достиг 50% примерно в 1968 году. А когда он был равен 23%? Наверное, еще до первой мировой войны. Следовательно, Россия, отстает, по структуре потребления, лет на 20 от Китая и на 100 лет от Америки.

Пересчитаем теперь все в долларах на душу населения. Средний курс доллара в 2018 году был примерно 65 рублей, а население РФ составило примерно 144 миллионов человек. Получаем, что в 2018 году розничная торговля плюс платные услуги составили 4400 долларов (включая 1020 долларов услуг и 3380 долларов розничной торговли).

С Америкой и сравнивать нечего, но сравним с Китаем, который еще в 2013 году существенно отставал от России (если базироваться на официальной статистике) по уровню потребления.

Согласно данным Национального Бюро Статистики (НБС) Китая, в 2018 году розничный оборот Китая (только "реальные товары", без общепита и всяких прочих услуг) составил почти 34 триллиона юаней или (при среднем обменном курсе в 2018 году около 6.7 юаня за доллар и населении приблизительно в 1390 миллионов человек) приблизительно 3650 долларов на человека. Платные услуги населению составили около 3300 долларов, а всего розничная торговля и платные услуги достигли примерно 6950 долларов на человека. Это почти на 60% выше, чем в России.

Достоверно известно, что китайская статистика старательно "прячет" всё что можно спрятать (завещание Дэн Сяопина: "Скрывайте свои силы, выигрывайте время!"), и реальные цифры по розничной торговле и платным услугам, по меньшей мере, на 25% больше цифр предоставленных НБС. Также известно, что Росстат в последние годы творит чудеса, лишь бы приукрасить реальную картину и порадовать высшее начальство.

Но не будем "спекулировать". Будем держаться официальных цифр. Они сами по себе достаточно показательны.

Между 2013 и 2018 Китай и Россия поменялись местами. Согласно "старому, неисправленному набору данных", между 2013 и 2018 годами, уровень доходов населения в России снизился на 10,7% (согласно "улучшенному" набору данных, падение составило лишь 8,3%). Реальный (в неизменных ценах) розничный оборот и платные услуги снизились, очевидно, в такой же пропорции.

В частности, калорийность питания населения упала в среднем с примерно 3000 килокалорий в день в предкризисном 2013 году до 2700 килокалорий или ниже в 2018 году. Существенно упало и качество потребляемого продовольствия. Если в нацисткой Германии был лозунг "Пушки вместо масла!", то в путинской России де-факто действует формула "Ракеты и пальмовое масло вместо качественной пищи!"

Что касается сферы обслуживания, то в России ее стараются развивать "вымогательным способом": увеличивают коммунально-бытовые платежи, вводят платежи "на капремонт" (и не ремонтируют) и на "вывоз мусора" (и не вывозят). Эта сфера остается в бедственном состоянии. Имеет место упадок и деградация, как и во всех остальных областях.

Китай же продолжал в 2014-2018 годах динамично развиваться. Результаты налицо. Я не собираюсь всучивать читателям "подмоченные акции" фирмы Чжунго Гуфэнь Гунсы (China Joint Stock Corp.). Беды Китая мне известны. Но, очевидно, использование научных методов и широкое внедрение новейших высоких технологий (или уже сверхтехнологий) чего-то, да стоит!

И послушайте (погуглите), что говорят о Китае такие серьезные люди, как Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Илон Маск. И они не только говорят, но и быстро расширяют свой бизнес связанный с Китаем (или непосредственно в Китае, как Илон Маск). Уж их никак не заподозришь в пренебрежении к демократии! А вот в Россию они ни ногой. Есть о чем подумать.

Александр Немец, kasparov.ru


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