Как верующие встречали Благодатный огонь в Национальном аэропорту «Минск» 28.04.2019, 21:08

Фото: euroradio.fm

Сотни людей собрались, чтобы зажечь свечи от священного огня, привезенного из Иерусалима.

Православные верующие в Великую субботу встречали Благодатный огонь, доставленный в Беларусь из Храма Гроба Господня, передает euroradio.fm.

Сотни людей собрались в Национальном аэропорту "Минск", чтобы зажечь свечи от священного огня, привезенного из Иерусалима.

Ежегодно в Великую субботу перед православной Пасхой в иерусалимском храме Воскресения Христова проводится богослужение, во время которого выносится Благодатный огонь. От него зажигают свечи представители православной церкви со всего мира и доставляют их в разные страны, чтобы затем передать в храмы.