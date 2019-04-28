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Как верующие встречали Благодатный огонь в Национальном аэропорту «Минск»

  • 28.04.2019, 21:08
Фото: euroradio.fm

Сотни людей собрались, чтобы зажечь свечи от священного огня, привезенного из Иерусалима.

Православные верующие в Великую субботу встречали Благодатный огонь, доставленный в Беларусь из Храма Гроба Господня, передает euroradio.fm.

Сотни людей собрались в Национальном аэропорту "Минск", чтобы зажечь свечи от священного огня, привезенного из Иерусалима.

Ежегодно в Великую субботу перед православной Пасхой в иерусалимском храме Воскресения Христова проводится богослужение, во время которого выносится Благодатный огонь. От него зажигают свечи представители православной церкви со всего мира и доставляют их в разные страны, чтобы затем передать в храмы.

Фото: euroradio.fm

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