Умер бывший сенатор США Ричард Лугар 28.04.2019, 21:35

Ричард Лугар

Он был причастен к тому, что Беларусь стала безъядерной.

В Соединенных Штатах в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор от штата Индиана Ричард Лугар, известный своими усилиями по борьбе с распространением оружия массового поражения, передает «Радыё Свабода».

Республиканец Ричард Лугар представлял свой штат в Сенате 36 лет - с 1977 по 2013 годы. Он был влиятельным специалистом во внешней политике.

Наибольшую известность получил закон, согласно которому Соединенные Штаты оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации ядерного, химического и биологического оружия. С 1991 года в России, Украине, Беларуси и Казахстане по этой программе были дезактивированы 7600 ядерных боеголовок, уничтожены 2300 ракет и законсервированы 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич хорошо знал сенатора Лугара.

- Это для меня очень печальная новость. Давно его знал лично, встречался в Минске и Вашингтоне, и за пределами США в Южной Корее. Последний раз во время Atlantic Council встречался с ним в прошлом году. Мы вспоминали все действия, направленные на то, чтобы Беларусь была мирным государством, на ее ядерное разоружение. Лугар очень хорошо к этому относился и считал, что это определенная гарантия безопасности. Я сочувствую его близким и родным.