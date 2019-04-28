72-летний француз переплыл Атлантический океан в бочке 28.04.2019, 22:08

ФОто: AFP

Его путешествие продолжалось 122 дня.

Агентство "Франс Пресс" сообщило об удачной попытке 72-летнего французского путешественника Жан-Жака Савена пересечь Атлантический океан в бочке, передает svoboda.org.

Как написал журналистам сам Савен, его путешествие продолжалось 122 дня и девять часов и завершилось вечером 27 апреля, когда он оказался в акватории Карибского моря. "Путешествие завершено. Всем спасибо!" – написал Савен.

Он заявил, что собирается найти порт, где сможет выйти из бочки, а пока что путешественник дрейфует по течению в сторону Флориды. После схода на берег Савен собирается решить, как ему вернуть своё судно обратно во Францию. Плавание в бочке через океан 72-летний француз объяснил желанием доказать, что "есть ещё порох в пороховницах". Он добавил, что в дальнейшем планирует самостоятельно переплыть пролив Ла-Манш.

Жан-Жак Савен – бывший десантник, служивший в Африке. Он также работал частным пилотом и смотрителем национального парка. Теперь, как говорит сам француз, он хочет открыть новый способ мореплавания.

Путешествие Савена через Атлантический океан началось 26 декабря прошлого года, когда он отплыл от Канарских островов. Размер бочки, в которой он находится, – три метра в длину и два метра в диаметре. Она сделана из фанеры и весит 450 килограммов. Двигателей в бочке нет. Она плыла лишь с помощью силы ветра и океанских течений.

ФОто: AFP

ФОто: AFP