«Антисемиты по инерции» 28.04.2019, 22:25

The New York Times про найденные в Бресте останки 1214 жертв Холокоста.

«26-летняя Татьяна Лахай, инструктор по фитнесу в белорусском городе Брест, только вернулась в свою квартиру после утренних занятий, когда выглянула в окно и воочию увидела, что такое ужас Холокоста. "Боже мой! Что происходит? Что-то действительно не так" - так Татьяна описывает то, что она увидела на строительной площадке из своего окна», - так начинает свой репортаж корреспондент американского издания The New York Times (перевод - «Радыё Свабода») Эндрю Хиггинс о найденных в Бресте останков жертв Холокоста.

Корреспондент описывает как на место строителей, которые в течение нескольких недель готовили фундамент для нового элитного жилого проекта, пришли солдаты в масках и перчатках и начали вытаскивать из земли человеческие скелеты. В течение трех месяцев были найдены останки 1214 людей. Предполагается, что большинство из них, это останки евреев, убитых нацистами после нападения Гитлера на Советский Союз в июне 1941 года.

По информации The New York Times, открытие такого крупного массового захоронения в центре Бреста, красивого древнего города на западной границе Беларуси с Польшей, дает другой ракурс на Холокост в одном из первых советских городов, захваченных нацистами. И это также оказывает давление на местные власти, чтобы они прекратили планы постройки элитного жилья и объяснили, почему они вначале одобрили этот проект.

Всемирный еврейский конгресс осудил этот проект как «оскорбление памяти еврейских жителей города, которые были расстреляны и убиты в холодной крови на этом самом месте».

Американское издание приводит слова главы городской администрации Александра Рогачука, который сказал журналистам, что Брест, который было местом жестоких боев в обеих мировых войнах и во время других военных конфликтов, построен на безымянных могилах бесчисленных неизвестных жертв войн.

«Мы все здесь грешники в этом смысле», - цитирует издание чиновника. - «Мы все ходим по телам». Было известно, что на месте строительства могут быть останки «нескольких десятков» жертв, но по словам руководителя города, «никто не ожидал, что их такое большое количество».

В 1941 году евреи составляли половину населения 60-тысячного города. Предполагалось, что их в основном убивали в лесу в 100 километрах к востоку от Бреста, куда их вывозили железнодорожными вагонами.

Эндрю Хиггинс цитирует Евгения Розенблатта, историка, который изучал убийство евреев города во время Второй мировой войны, который говорит о том, что уже давно известно, что нацисты проводили массовые убийства в центре Бреста. Тем не менее, по его словам, он был удивлен большим количеством останков, которые были найдены на месте строительства. Так же, как и тем, что было неизвестно о том, как и когда были убиты эти люди.

По словам Розенблатта, большая часть убитых, вероятно, были евреями, которым сначала удалось скрыться либо убежать и которых потом задержали после уничтожения еврейского гетто в Бресте в октябре 1942 года. Историк считает, что есть по крайней мере еще два места в городе, где может лежать так же много останков жертв.

Американское издание напоминает, что к тому времени, когда советская армия отвоевала Брест в 1944 году, там оставалась лишь горстка евреев. Одним из уцелевших был Менахем Бегин, будущий израильский премьер-министр, который выжил, потому что был арестован сталинским НКВД до нацистского вторжения и отправлен в советский лагерь. Ни один из нескольких сотен евреев, которые живут в Бресте сегодня, не жил там до войны, уточняет The New York Times.

Ужасающие исторические воспоминания, как и братская могила на строительной площадке для элитного жилья поднимает вопросы о коррупции, злоупотреблениях власти и имеющимся антисемитизме в стране, которой руководит в течение 25 лет безжалостный правитель Лукашенко, отмечает американское издание.

Регина Симоненко, лидер местной еврейской организации Бриск (старое название города на идиш), жалуется корреспонденту The New York Times на то, что городские власти не должны были давать разрешение на строительство на этом месте, и теперь спешат похоронить кости без надлежащего расследования, чьи это останки.

Местные чиновники, по ее словам, были сконцентрированы на праздновании 1000-летия основания Бреста и не хотели бы афишировать открытие массового захоронения. Они признали его, говорит Регина, только после того, как Татьяна Лахай и другие начали размещать видео с останками в социальных сетях.

The New York Times цитирует брестскую чиновницу Аллу Koндак, которая говорит, что не было никакого желания скрыть найденое. Кондак говорит, что фундамент планируемого проекта не будет затрагивать массовое захоронение, и что строительство, остановленное с января, вскоре восстановится.

Это возмутило историка Ирину Лавровскую, которая создала онлайн-петицию с требованием, чтобы строительство было прекращено полностью, и чтобы это место было ограждено и превратилось в «мемориальный парк» памяти евреев, уничтоженных нацистами. Она также обратилась к генеральному прокурору Беларуси с требованием расследовать, были ли нарушены правила, регулирующие строительство в исторических районах. Первоначально здесь планировала строительство итальянская компания, но позже проект взяла на себя «мутная» и мало известная компания «Прибужский квартал», пишет американское издание.

Прокурор ответил Лавровский в апреле, что контракт на строительство был расторгнут, и поэтому не было никакой необходимости исследовать какие-либо нарушения.

Издание цитирует историка Лавровскую, которая считает, что было очевидно с самого начала, что на этом месте могут быть кости людей. Она вспоминает, как в 1950-е годы она, еще девочка, жила в этом районе и видела человеческие останки, которые убирали со стройплощадки после того, как было раскрыто массовое захоронение. «Был ужасный запах во всем районе», вспоминает она. «Это было так ужасно, это было невозможно скрыть».

Народ Беларуси редко сотрудничал в бойне, которую организовал Гитлер. Тем не менее, как и большинство советских стран, возникших в результате распада Советского Союза в 1991 году, Беларусь держится мнения Сталина и его последователей, что евреи были просто одной из многих групп советских граждан, убитых нацистами, и не заслуживают особого признания, пишет The New York Times.

«Они антисемиты по инерции», - считает Лавровская.

Советский мемориал на Бронной горе, месте убийства восточнее Бреста, отдает дань «50 000 советских граждана и гражданам других стран», убитых там нацистами, но не сообщает о том, что почти все были евреями. Второй памятник в лесу поставлен «гражданам еврейской национальности из Советского Союза», которые были убиты, отмечает издание.

Чиновники Бреста не отрицают страдания евреев, но только по требованию они признают природу Холокоста.

«Почему они требуют отдельных мемориалов?» - цитирует The New York Times Аллу Кондак. - «Все жертвы равны».

Кондак говорит, что после обсуждения с раввином Бреста было решено, что все останки будут перезахоронены 21 мая в еврейской части городского кладбища.

Ефим Басин, местный еврейский активист не согласен с призывами Регины Симоненко и некоторых других, чтобы отложить перезахоронение и дать время экспертам взять образцы ДНК и создать генетические базу данных погибших.

«Эти люди мертвы. Пусть им будет покой», сказал он. Продолжится ли строительство на этом месте, для него не имеет особого значения. «Я никогда бы не купил квартиру в этом доме. Но если некоторые идиоты хотят жить в этом месте, это их дело », - цитирует еврейского активиста The New York Times.