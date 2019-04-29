закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

На выборах в Испании победили социалисты

  • 29.04.2019, 7:34

При этом ни одной из политических сил не удалось получить абсолютного большинства в Конгрессе.

На выборах в Испании по итогам подсчета 94% голосов избирателей лидирует Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которая получает 122 места в Конгрессе депутатов, сообщило в ночь на 28 апреля испанское издание Thelocal.

Правоцентристская Народная партия показала худший результат в своей истории и сможет завести в парламент 65 депутатов, либеральная Гражданская партия – 57, левая партия "Подемос", – 42, ультраправая партия "Вокс" – 24 депутата.

Явка на выборах составила рекордные 75,7% от общего числа из почти 37 млн зарегистрированных избирателей. Ожидается, что окончательные итоги голосования будут оглашены 13 мая.

Ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте. Социалисты могут сформировать коалицию с "Подемос" и небольшими региональными баскскими и каталонскими партиями. Более удобной для формирования коалиции издание называет Народную партию.

По итогам выборов будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий депутатов исчисляется четырьмя годами.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в феврале парламент Испании отказался одобрить план расходов правительства на 2019 год, предложенный социалистом Педро Санчесом.

Эти выборы – четвертые в Испании за последние три года.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич