На выборах в Испании победили социалисты 29.04.2019, 7:34

При этом ни одной из политических сил не удалось получить абсолютного большинства в Конгрессе.

На выборах в Испании по итогам подсчета 94% голосов избирателей лидирует Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которая получает 122 места в Конгрессе депутатов, сообщило в ночь на 28 апреля испанское издание Thelocal.

Правоцентристская Народная партия показала худший результат в своей истории и сможет завести в парламент 65 депутатов, либеральная Гражданская партия – 57, левая партия "Подемос", – 42, ультраправая партия "Вокс" – 24 депутата.

Явка на выборах составила рекордные 75,7% от общего числа из почти 37 млн зарегистрированных избирателей. Ожидается, что окончательные итоги голосования будут оглашены 13 мая.

Ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте. Социалисты могут сформировать коалицию с "Подемос" и небольшими региональными баскскими и каталонскими партиями. Более удобной для формирования коалиции издание называет Народную партию.

По итогам выборов будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий депутатов исчисляется четырьмя годами.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в феврале парламент Испании отказался одобрить план расходов правительства на 2019 год, предложенный социалистом Педро Санчесом.

Эти выборы – четвертые в Испании за последние три года.