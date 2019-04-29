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Ливийские войска оттеснили армию Хафтара в Триполи

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  • 29.04.2019, 7:42
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Фото: AFP

Силы пророссийского мятежника отброшены.

В предместьях Триполи силы правительства Ливии смогли оттеснить армию Халифа Хафтара в южных районах города. Об этом сообщает Reuters.

В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной. В то же время не зафиксировано значительных подвижек с той или иной стороны.

Ранее сообщалось, что представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице.

Также стало известно, что глава ливийского правительства национального единства Фаиз Сарадж дал распоряжение военной прокуратуре страны арестовать 64 полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛПА) генерала Халифы Хафтара.

Напомним, с 4 апреля продолжается наступление ЛПА на Триполи. По данным Всемирной организации здравоохранения в результате военных действий в районе Триполи погибли 254 человека, 1228 получили ранения, 32 тыс. человек вынуждены были сменить место жительства.


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