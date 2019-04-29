Ладутько оценил создание нового мотовелозавода в $30 миллионов 40 29.04.2019, 7:48

4,734

Николай Ладутько

Фото: onliner.by

Кто за это заплатит?

Создание нового мотовелозавода обойдется в 20−30 млн долларов. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько, сообщает tut.by.

Бывший мэр Минска с момента назначения в 2015 году по пост директора ООО «Мотовелозавод» пытается отстоять идею создания нового производства моло- и велотехники.

«То, где мы находимся — это площадка банкротящегося ОАО «Мотовело». Это никак не площадка ООО «Мотовелозавод». Она уже по своим функциональным характеристикам ни в коей мере не отвечает тем современным требованиям, которые есть и которые будут завтра. И потом, конечно, в том виде, в каком она есть, — за нее держаться будет неправильно, экономически невыгодно ни сегодня, ни на перспективу», — сказал Ладутько.

«Мотовело» было признано банкротом вскоре после задержания основного акционера компании Александра Муравьева. «Мотовелозавод» взял в аренду за небольшую плату у «Мотовело» производственные линии, на которых сейчас и выпускает велосипеды.

Стоит отметить, что в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарезервировано место под новый мотовелозавод. Однако нет одобрения данного проекта и неопределенны источники финансирования. По словам Николая Ладутько, для создания нового завода нужно от 20 до 30 миллионов долларов.

«Нами, руководством предприятия, внесены многочисленные варианты решения этого вопроса нашим уважаемым учредителям. Но это решение, конечно, уже надо было найти вчера. Но нужно найти его не откладывая сегодня, потому что, я думаю, через год по вопросу о площадке «Мотовело» решение будет. И мы можем оказаться в очень-очень сложной ситуации. Я уверен в том, что мы вместе с ними найдем правильное решение», — сказал Ладутько.

Учредителями ООО «Мотовелозавод» являются структуры Мингорисполкома — «Минск-арена» и опытно-механический завод.