Жители Бреста требуют освободить Дмитрия Бекалюка 29.04.2019, 8:03

1,492

Дмитрий Бекалюк

Беларусь должна незамедлительно подписать Международную конвенцию.

На следующий день после задержания активиста Дмитрия Бекалюка жители Бреста и района направили предложение в Совет министров, под которым подписались 50 человек. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

Жители Брестского региона просят правительство дать поручение министру иностранных дел незамедлительно подписать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

Поводом для написания обращения стало вчерашнее исчезновение противника строительства под Брестом аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка. В течение трех часов его жена, друзья и адвокат не могли выяснить, где он находится, действительно ли задержан.

«В Ленинском и Московском РОВД Бреста, а также в Брестском РОВД сотрудники милиции заявляли, что к ним не доставляли задержанного Дмитрия Бекалюка. Малолетний сын Дмитрия присутствовал при его задержании и в течение более двух часов слышал, как мама безуспешно по телефону пытается выяснить где находится его отец», – говорится в письме. – Подобное не должно повториться! Республика Беларусь должна незамедлительно подписать и затем ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений!»

По словам Кисляка, по состоянию на 26 апреля участником данной конвенции являются 59 государств. Беларусь до сих пор не подписала и не ратифицировала данную конвенцию.

«Беларусь должна присоединиться к числу государств, распространивших на свои территории действие Конвенции. Подписание Республикой Беларусь Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений усилит защиту своих граждан от того, что они вдруг не исчезнут случайно и бесследно, как это возможно в какой-нибудь малоцивилизованной стране», – говорится в письме.