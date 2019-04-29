На пост президента Казахстана претендуют девять человек 6 29.04.2019, 8:11

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Внеочередные выборы пройдут 9 июня 2019 года.

28 апреля Центральная избирательная комиссия Казахстана завершила прием документов от кандидатов на пост президента страны. Всего приняты документы от девяти человек, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

"Сегодня в 18 часов по местному времени закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года", – рассказал заместитель председателя Центризбиркома страны Константин Петров.

В ЦИК РК поданы документы от девяти объединений, в том числе от четырех политических партий. За пост президента страны будут бороться действующий правитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, писатель Садыбек Тугел, журналист Амиржан Косанов, общественный деятель Жуматай Алиев, депутат парламента Дания Еспаева, первая женщина-кандидат в истории независимого Казахстана, Толеутай Рахимбеков, Жамбыл Ахметбеков, Талгат Ергалиев и Амангельди Таспихов.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после 30 лет правления объявил о сложении полномочий президента Казахстана. Полномочия главы государства передали спикеру верхней палаты парламента Токаеву. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.

Казахский оппозиционный политик, экс-министр и предприниматель Мухтар Аблязов раскритиковал механизм транзита власти от Назарбаева к его преемникам и призвал жителей страны к национальной акции протеста 1 мая.