Василий Хомутовский: Работа в национальной сборной Беларуси — это для пенсионеров 29.04.2019, 8:35

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Василий Хомутовский

Тренерский состав занят раз в несколько месяцев по три-четыре дня.

Тренер вратарей брестского "Динамо" Василий Хомутовский выразил своеобразное отношение к работе с национальной сборной Беларуси, сообщает pressball.by.

Беседа с экс-голкипером состоялась на канале "Беларусь 5" в программе "Итоги недели".

"Если просто работать в национальной сборной, то это работа для пенсионеров. В лучшем случае ты трудишься раз в несколько месяцев по три-четыре дня. Если ты работаешь с юношескими командами и сам все курируешь — это интересно, но все равно не то. То ли дело футбольный клуб — у тебя есть ежедневная работа, ежедневный прогресс, ежедневный анализ", - заявил тренер.