Палеонтолог составил рейтинг лучших фильмов о динозаврах 2 29.04.2019, 8:47

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«Парк юрского периода 3» неожиданно оказался на последнем месте.

Палеонтолог Стив Брусатт составил рейтинг лучших картин о динозаврах с точки зрения правдоподобности и зрелищности. Удивительно, но в список попали не только фильмы, но и мультфильмы, пишет bigpicture.ru.

Лучшей кинолентой о динозаврах Брусатт назвал «Парк юрского периода», снятый в 1993 году режиссером Стивеном Спилбергом.

«Мне было 9 лет, когда папа взял меня с братьями в кино на этот фильм. Это было что-то волшебное. Динозавры бродили на большом экране так, как раньше никто и никогда не видел. Они были перед нами как живые».

«Парк юрского периода», вероятно, навсегда останется моим фаворитом. Динозавры выглядят как живые, а не просто как кинематографические монстры».

На втором месте оказался «Мир юрского периода».

«Хотя палеонтолог во мне съеживается, когда я вижу неточное изображение динозавров на экране, я ценю этот фильм за зрелищность».

Третье место занял фильм «Прогулки с динозаврами» 2013 года, к созданию которого сам ученый приложил руку.

«Я мог ручаться за точность изображения динозавров в фильме: я был одним из ученых, которые работали с продюсерами и отвечали за то, чтобы динозавры были правильного размера, формы, двигались и вели себя правильно. Для меня это самый реалистичный взгляд на динозавров, который когда-либо появлялся на экранах».

На четвертом месте — мультипликационный фильм «Земля до начала времен».

«Это, наверное, самый эмоциональный фильм о динозаврах, который я когда-либо видел. Слезы текут, когда Литтлфут с другими маленькими динозаврами ищет идиллическую Великую долину. Конечно, динозавры до такой степени очеловечены, что даже разговаривают. Но это отличная история, классика детства для многих палеонтологов моего поколения».

Пятое место занял «Кинг-Конг» 1933 года.

«Кинг-Конг» был одним из первых фильмов, в котором показали динозавров. Сейчас спецэффекты в фильме кажутся примитивными, но если бы вы были кинорежиссером в 1933 году, этот фильм показался бы вам восхитительным».

На шестом месте оказался мультфильм «Фантазия» студии Disney. Один из эпизодов картины, фоном к которому послужила «Весна священная» Игоря Стравинского, рассказывает об эволюции жизни на Земле.

«Когда я впервые увидел «Фантазию», то посчитал ее скучной. Теперь же я ценю ее как великолепный рассказ об истории, на изучение которой я потратил свою карьеру».

Седьмую строчку рейтинга занял фильм 2000 года «Динозавр».

«Метеорит разрушает райский остров, и выжившие динозавры (и, по какой-то странной причине, лемуры) отправляются на поиски места для гнездования, где они будут в безопасности. Динозавры здесь становятся очеловеченной версией рептилий, их способность разговаривать нарушает иллюзию реализма. Однако качество анимации превосходно, а грандиозные пейзажи — это просто визуальное удовольствие».

На восьмом месте мультфильм «Хороший динозавр». Брусатт оценил «потрясающие образы» в картине.

«Pixar вступил в игру с динозаврами с мультфильмом «Хороший динозавр», научной фантастикой о том, что бы произошло, если бы огромный астероид не упал и динозавры выжили».

Девятую строчку занял фильм «Миллион лет до нашей эры».

«В этом фильме нет ничего научного, но оторваться невозможно. Динозавры и люди живут вместе. Бронтозавры и гигантские пауки в боевых сценах. И динозавры в технике stop-motion действительно хороши».

«Парк юрского периода 3» палеонтолог назвал полным разочарованием и поставил его на последнее место.

«Последний фильм, который мне так не понравился: «Парк юрского периода 3». Он практически убил франшизу».