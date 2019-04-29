Главные изменения мая, которые скажутся на кошельках белорусов 5 29.04.2019, 8:49

6,099

Придется платить за снятие наличных в банках, и не только.

Сайт tut.by посмотрел, какие изменения, которые отразятся на размере кошелька, ожидают белорусов в мае.

Появится комиссия за снятие наличных

Белинвестбанк с 13 мая введет лимиты за снятие наличных без комиссии в устройствах самообслуживания. Ранее планировалось, что ограничения начнут действовать с 2 мая. Комиссию за снятие наличных в кассах банка решили не вводить. «Корректировки в решение, принятое накануне, внесены с учетом пожеланий пользователей услуг банка», — поясняют причину пересмотра в банке.

С 13 мая без взимания комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять 5000 рублей в месяц. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях — 2500 USD/EUR или 150 000 RUB по одной карточке.

В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

Могут пересмотреть ставку рефинансирования

В мае могут пересмотреть ставку рефинансирования. Этот вопрос намерены обсудить на ближайшем заседании правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, которое запланировано на 3 мая.

Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года и является историческим минимумом. До этого в истории независимой Беларуси ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала лишь на двух временных отрезках — с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года, два месяца, и с 1 октября 2007 года по 30 июня 2008 года, девять месяцев.

«Белтелеком» повысит цены на некоторые услуги

«Белтелеком» с 3 мая повысит стоимость услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи в среднем на 4%.

«Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%», — сообщали ранее в компании.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

Вырастут цены на сигареты, в продаже появятся новые марки

Со следующего месяца вырастут цены на некоторые марки сигарет. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure до 2,35 рубля, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion — до 2,2 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ — до 2,45 рубля.

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 мая. Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) — до 2,15 рубля, L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,3 рубля. В продаже также появятся сигареты Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition (по 1,9 рубля).