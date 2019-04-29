закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Главные изменения мая, которые скажутся на кошельках белорусов

5
  • 29.04.2019, 8:49
  • 6,099

Придется платить за снятие наличных в банках, и не только.

Сайт tut.by посмотрел, какие изменения, которые отразятся на размере кошелька, ожидают белорусов в мае.

Появится комиссия за снятие наличных

Белинвестбанк с 13 мая введет лимиты за снятие наличных без комиссии в устройствах самообслуживания. Ранее планировалось, что ограничения начнут действовать с 2 мая. Комиссию за снятие наличных в кассах банка решили не вводить. «Корректировки в решение, принятое накануне, внесены с учетом пожеланий пользователей услуг банка», — поясняют причину пересмотра в банке.

С 13 мая без взимания комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять 5000 рублей в месяц. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях — 2500 USD/EUR или 150 000 RUB по одной карточке.

В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

Могут пересмотреть ставку рефинансирования

В мае могут пересмотреть ставку рефинансирования. Этот вопрос намерены обсудить на ближайшем заседании правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, которое запланировано на 3 мая.

Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года и является историческим минимумом. До этого в истории независимой Беларуси ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала лишь на двух временных отрезках — с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года, два месяца, и с 1 октября 2007 года по 30 июня 2008 года, девять месяцев.

«Белтелеком» повысит цены на некоторые услуги

«Белтелеком» с 3 мая повысит стоимость услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи в среднем на 4%.

«Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%», — сообщали ранее в компании.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

Вырастут цены на сигареты, в продаже появятся новые марки

Со следующего месяца вырастут цены на некоторые марки сигарет. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure до 2,35 рубля, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion — до 2,2 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ — до 2,45 рубля.

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 мая. Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) — до 2,15 рубля, L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,3 рубля. В продаже также появятся сигареты Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition (по 1,9 рубля).


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич