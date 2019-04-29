Ушел из жизни сооснователь польской «Солидарности» Кароль Модзелевский 29.04.2019, 9:10

В марте 1968 года он был одним из инициаторов студенческих протестов в Варшавском университете.

28 апреля в Варшаве в возрасте 81 года скончался выдающийся деятель демократической оппозиции в Польше, бывший сенатор, историк, профессор Кароль Модзелевский, сообщает «Радио Польша».

В марте 1968 года он был одним из инициаторов студенческих протестов в Варшавском университете.

В 1980-81 гг. был пресс-секретарем профсоюза «Солидарность».

В период Польской Народной Республики провел в тюрьмах 8,5 лет.

После трансформации 1989-90 гг. был избран сенатором.

Профессор Кароль Модзелевский также был членом Польской академии наук.