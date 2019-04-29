Ушел из жизни сооснователь польской «Солидарности» Кароль Модзелевский
- 29.04.2019, 9:10
В марте 1968 года он был одним из инициаторов студенческих протестов в Варшавском университете.
28 апреля в Варшаве в возрасте 81 года скончался выдающийся деятель демократической оппозиции в Польше, бывший сенатор, историк, профессор Кароль Модзелевский, сообщает «Радио Польша».
В марте 1968 года он был одним из инициаторов студенческих протестов в Варшавском университете.
В 1980-81 гг. был пресс-секретарем профсоюза «Солидарность».
В период Польской Народной Республики провел в тюрьмах 8,5 лет.
После трансформации 1989-90 гг. был избран сенатором.
Профессор Кароль Модзелевский также был членом Польской академии наук.